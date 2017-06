Dimite el líder socialista tras su histórica derrota

El líder del Partido Socialista (PS) francés, Jean-Christophe Cambadélis, anunció hoy su dimisión minutos después de que las estimaciones mostraran una derrota histórica de su partido en la segunda vuelta de las legislativas.

"Hay que construir una nueva oferta política de izquierdas para contrarrestar el neoliberalismo y el nacionalismo", indicó Cambadélis, quien señaló que una dirección colectiva se hará cargo del partido.

Según las proyecciones de voto difundidas por los medios franceses, el Partido Socialista, que hasta ahora controlaba la mayoría en la Asamblea Nacional, se quedaría ahora con entre 27 y 49 diputados junto a sus socios ecologistas.

"La izquierda tiene que cambiar forma y fondo, ideas y organizaciones, abrir un nuevo ciclo. Hay que volver a pensar las raíces del progresismo, que son el estado del bienestar y la extensión constante de los derechos", aseguró.

Cambadélis señaló que el "triunfo incontestable" del partido del presidente, Emmanuel Macron, y la "derrota incuestionable" de la izquierda y "sin contestación" del PS debe abrir una reflexión.

"Los franceses han elegido dar una oportunidad al presidente y no han dejado opciones a sus adversarios. Tiene todo el poder. Pero su triunfo esconde un lado artificial (...) porque su imponente mayoría no refleja la realidad social del país", dijo. Cambadélis pidió a Macron que "escuche al país" y no se aisle del "diálogo social".