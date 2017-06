Donald Trump bloquea a Stephen King en Twitter

El presidente de los EEUU, Donald Trump, sigue dando que hablar por el uso que hace de la red social Twitter. En esta ocasión, y tras el sonado 'cofveve', lo que está haciendo es bloquear a todo aquel con el que tenga o haya tenido alguna desavenencia.



La personalidad más conocida que ha sido víctima de esta criba por parte del magnate ha sido el novelista estadounidense Stephen King. El escritor y Trump protagonizaron un rifirrafe meses atrás, pero la venganza se sirve fría, puede que haya pensado el mandatario, y se ha tomado la revancha este martes.



King ha informado sobre el veto que ha sufrido en la misma red social. A su mensaje le han seguido otros muchos, algunos de respuesta en el que le daban la bienvenida "al club" de los bloqueados por el presidente de EEUU.





Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.