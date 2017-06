Trump agrava la crisis con el FBI por el ´Rusiagate´

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado mentiroso y "filtrador" al ex director del FBI James Comey, quien ayer reiteró ante el Senado que el mandatario le pidió que abandonara la investigación contra el entonces asesor de Seguridad Nacional y subordinado de Trump, Mike Flynn, por supuestos lazos con Rusia, el denominado ´Rusiagate´.



Comey, no obstante, también indicó que el FBI nunca inició una investigación contra el propio Trump, algo que el presidente norteamericano ha considerado como "una total y completa reivindicación" de su persona.







Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker!