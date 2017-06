Trump propone a Christopher Wray como director del FBI

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció hoy a través de Twitter que nominará a Christopher A. Wray, "un hombre de credenciales impecables", en sus palabras, para ser el nuevo director del FBI.



El anuncio de Trump se produce un día antes de la esperada comparecencia pública ante el Senado del exdirector del FBI James Comey.



"Nominaré a Christopher A. Wray, un hombre de credenciales impecables, para ser el nuevo Director del FBI. En breve los detalles", adelantó Trump en su cuenta personal de Twitter.







I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.