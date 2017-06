Trump cree que el boicot a Qatar "puede ser el comienzo del fin del terrorismo"

El Gobierno de EEUU pidió hoy a los siete países que han roto relaciones diplomáticas con Qatar que rebajen las tensiones y resuelvan la crisis "de inmediato", después de que el presidente Donald Trump insinuara que esa "línea dura" con el emirato es en parte fruto de su presión antiterrorista.



Estados Unidos está en "estrecha comunicación" con sus aliados en la región y quiere ver esta crisis "resuelta de inmediato", comentó a los periodistas en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.





...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism!