May dice que la Policía revisará su vigilancia de potenciales extremistas

La líder conservadora británica, Theresa May, dijo hoy que espera que las fuerzas de seguridad revisen sus métodos de vigilancia de potenciales extremistas, tras conocerse que uno de los autores del atentado del sábado en Londres había estado bajo supervisión de las autoridades.



"El (servicio de contraespionaje) MI5 y la Policía ya dijeron que revisarían cómo actuaron en el caso de (el atentado de) Manchester y espero que harán exactamente lo mismo en relación con (el ataque en) el puente de Londres", afirmó durante un acto de campaña.



La primera ministra en funciones, que aspira a revalidar el cargo en las elecciones de este jueves, dijo "entender" que la gente pueda estar "preocupada" al saber que la Policía había investigado en 2015 a uno de los tres agresores, Khuram Shazad Butt, aunque después relegó la pesquisa.



El sábado a las 21 GMT, Butt -nacido en Pakistán pero criado en el Reino Unido-, el italiano de procedencia marroquí Youssef Zaghba y Rachid Radouane, de origen libio o marroquí, atropellaron a varios viandantes en el puente de Londres y apuñalaron a otras personas en la zona de restaurantes y bares del cercano mercado de Borough, en un ataque que causó siete muertos y 48 heridos.

