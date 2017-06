¿Pueden las elecciones cambiar el rumbo del 'Brexit'?

Theresa May, la primera ministra británica.

EFE

El 'Brexit' o la salida del Reino Unido de la UE y sus diversas implicaciones para el país es uno de los argumentos que han centrado la campaña de las elecciones en Reino Unido de este jueves.

Si bien en los últimos días asuntos de interés local, como los servicios públicos o la seguridad, han adquirido protagonismo, los analistas perciben que las propuestas de gestión de los partidos ante la salida de la Unión Europea (UE) son el tema dominante de estas elecciones.

Desde que en abril la primera ministra, Theresa May, adelantara inesperadamente la llamada a las urnas, sin esperar a 2020, sus argumentos de peso han tenido como percha el 'Brexit'.

Para la política conservadora, estas elecciones se centran fundamentalmente en perfilar en quién confiarán los ciudadanos para defender con fuerza al Reino Unido, negociar su divorcio con Bruselas y obtener el mejor acuerdo posible en Europa. Pero, ¿Cómo pueden afectar estos comicios al 'Brexit'?

Unas elecciones inciertas



Si algo hemos aprendido de las últimas llamadas a las urnas, como por ejemplo las elecciones en Estados Unidos o el mismo referéndum sobre el 'Brexit' de hacer un año, es que no se debe de dar nada por ganado antes de tiempo.

La decisión de Theresa May de convocar elecciones para llegar con un liderazgo estable a las negociaciones de la salida de Reino Unido de la UE podría no darse. Si el Partido Conservador no consigue la mayoría parlamentaria que busca, podría verse forzado a suavizar el acuerdo del 'Brexit'.

Y es que en las últimas encuestas de las elecciones en Reino Unido el candidato Jeremy Corbyn ha recortado distancias con May y se queda sólo a unos cuatro puntos de desventaja en intención de voto. Una cifra que amenaza la mayoría prevista por los 'tories'.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, habla con varios estudiantes durante su visita al Derwentside College en Consett. Foto: EFE

Los rivales de los 'tories'

Jeremy Corbyn, el principal rival de May en los comicios, ha terminado asegurando que si llega al Gobierno respetará el 'Brexit'. Sin embargo, la posición oficial del candidato laborista durante su campaña fue a favor de la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea.

Otros candidatos con menos posibilidades han ido un paso más allá. Tim Farron, el líder del Partido Liberal Demócrata y tercero en las encuestas, es un firme defensor de no abandonar la UE y ha prometido convocar un nuevo referéndum si gana las elecciones.

El inicio de las negociaciones con la UE



La convocatoria de elecciones anticipadas retrasó las negociaciones para iniciar el 'Brexit'. El pasado 29 de marzo la primera ministra Theresa May activó el proceso de salida de Reino Unido de la UE al invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa.

Fue entonces cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 decidieron reunirse justo un mes después de esa invocación, el 29 de abril, para establecer las bases de la negociación y elegir la fecha empezar a ponerlo todo en marcha. La fecha que se barajaba era el 16 de mayo, pero el adelanto electoral la retrasó indefinidamente.

Michel Barnier, el negociador de la UE. REUTERS

Ahora, la Unión Europea ha hecho los deberes y ha confirmado que enviará sus condiciones de negociación a Londres "en la semana del 19 de junio", sólo unos días después de los comicios. Un retraso de algo más de un mes que podría perjudicar a la parte británica de las negociaciones.

En concreto, los Estados miembros han dado luz verde a las distintas decisiones que arman la posición europea, desde la confirmación de la Comisión Europea como jefe negociador --a través del excomisario Michel Barnier-- hasta el mandato detallado que marcan sus 'líneas rojas' en la primera fase de la negociación.

El marco diseñado por la UE apuesta por una negociación progresiva, condicionada a los avances en tres prioridades (derechos de los ciudadanos, factura de salida y frontera en el Úlster), y que deja fuera de las conversaciones el futuro de Gibraltar.