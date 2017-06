Trump carga de nuevo contra el alcalde de Londres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar este lunes al alcalde de Londres, Sadiq Khan, por considerar que ha restado importancia a la ola de atentados que ha sacudido la capital británica, el último de los cuales tuvo lugar el pasado sábado y se saldó con siete muertos.



"Patética excusa del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que tendría que pensar en su declaración de que 'no hay razón para estar alarmados'", ha escrito en Twitter. "Los medios de comunicación están trabajando muy duro para vender (esta versión)", ha apostillado Trump, aprovechando así para criticar también a la prensa.







