Atentado en Londres: La Policía identifica a dos de los terroristas

La policía británica identificó hoy a dos de los tres terroristas que perpetraron un ataque en Londres el sábado por la noche como Khuram Shazad, británico nacido en Pakistán de 27 años, y Rachid Redouane, de 30 y de origen marroquí o libio.





Dos personas alertaron sobre la radicalización de un terrorista

Atropello y ataque con cuchillos

Al menos doce detenidos tras el atentado en Londres. Vídeo: Agencia ATLAS

La policía señaló en un comunicado que ambos vivían en el barrio de Barking, al este de Londres, y continúa investigando para establecer la identidad del tercer terrorista.Por otra parte, la jefa de la Policía Metropolitana de Londres, Cressida Dick, ha asegurado este lunes que ahora la prioridad es averiguar si actuaron solos o con apoyo de más personas.La jefa de Scotland Yard ha contado, en declaraciones a la BBC, que hay doce personas que permanecen detenidas por su supuesta relación con el ataque en la capital británica y que los agentes de Policía "se han incautado de una enorme cantidad de material forense".Dick ha asegurado que la Policía Metropolitana desarrollará misiones de "protección" en todo Londres tanto para personas como para eventos.ha añadido la jefa de Scotland Yard.Minutos antes de las declaraciones de Dick, Scotland Yard ha indicado que un número indeterminado de personas han sido detenidas en los últimos registros que han tenido lugar en los barrios de Newham y Barking.ha afirmado la Policía Metropolitana, en un comunicado.Al menos dos personas alertaron con antelación a la unidad antiterrorista de la Policía británica sobre la radicalización que había sufrido en las últimas fechas uno de los tres terroristas que perpetraron el atentado, según ha informado el diario 'The Telegraph'.Un examigo del terrorista que vivía en Barking, una localidad de la periferia oriental de Londres, ha contado que se dio cuenta de que su amigo se había radicalizadode un predicador islámico estadounidense y ha asegurado que informó a las autoridades sobre las opiniones extremistas que defendía.Además,después de que el hombre intentara convertir a sus hijos al islam y radicalizarlos. La identidad del terrorista no se ha difundido porque la Policía ha solicitado a los medios que se mantenga en secreto, según 'The Telegraph'.El examigo del terrorista ha relatado que él se decidió a alertar a la Policía tras escuchar sus opiniones sobre varios atentados terroristas anteriores. Las autoridades, según estas dos personas, no tomaron medidas contra el hombre, que finalmente perpetró el ataque junto a otros dos terroristas.La autoría del atentado de Londres, que acabó con la vida de siete personas, ha sido reivindicada por el grupo terrorista islamista Estado Islámico, en un mensaje publicado en la agencia de noticias afín Amaq, en el que señaló que fue ejecutado porEl ataque comenzó en torno a las 22.00 horas del sábado -- 23.00 en la España peninsular --. El vehículo de los asaltantes, identificado como una furgoneta blanca, arrolló a varias personas en el puente de Londres. Solo en ese suceso, según confirmó el servicio de Ambulancias de Londres.A continuación, la furgoneta se dirigió al Mercado de Borough, un recinto con varios restaurantes y centros de ocio. Allí, los asaltantes decidieron bajarse del vehículo y apuñalaron a un número todavía indeterminado de personas -aunque la Policía de Londres ha confirmado que hay un agente herido, si bien su vida no corre peligro- antes de morir por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.