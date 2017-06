Cómo actuar ante un atentado

"Corre, escóndete y avisa", ese es el consejo de la Policía británica sobre cómo actuar en caso de ataque. Este mensaje claro y contundente volvió a enviarlo a través de Twitter durante el atentado de Londres del pasado sábado. El tuit se volvió viral en poco tiempo y ya cuenta con más de 71.000 'retweets'







Este consejo de la policía británica no es nuevo. Hace dos años difundió un vídeo en el que aconseja a los ciudadanos cómo actuar en el caso de verse atrapados en un atentado terrorista y recomiendaEn la grabación se indica que en el caso de un ataque terrorista en este país, los ciudadanos deben correr si oyen disparos, siempre que ello no suponga que vayan a afrontar un peligro mayor."Insistan en que otros vayan con usted, pero no permitan que su indecisión les ralentice", apunta el vídeo."Considere su ruta antes de marcharse.. ¿Es más seguro esperar a que el agresor se vaya antes de continuar?", son otras de las advertencias.En el caso de que no sea posible moverse hacia una posición más segura, la policía sostiene que lo más apropiado es esconderse.También indican los agentes que los teléfonos móviles deben ponerse en silencio y tener apagada la función de vibración."El mejor lugar para esconderse protegiéndose de las armas de fuego será el que tenga", argumenta el vídeo.A aquellos que logren huir, se les recomienda que se alejen lo más posible de la zona de peligro y que llamen en cuanto puedan a la policía. "Cuando la policía llegue, estarán armados. La policía podría no ser capaz de distinguirle del agresor", avisa.En ese caso, continúa la grabación, "podrían tratarle con firmeza. Haga todo lo que le digan que haga. No haga movimientos repentinos o gestos que podrían percibirse como una amenaza".