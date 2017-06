Un nuevo atentado terrorista deja siete muertos y al menos 48 heridos en Londres

El terrorismo ha vuelto a azotar al Reino Unido, a escasos días de las elecciones generales, con dos ataques registrados este sábado en Londres, en los que siete personas fueron asesinadas y otras 48 resultaron heridas, mientras que tres terroristas fueron abatidos por la policía en tan solo 8 minutos.



Según informó Scotland Yard, el suceso en el puente londinense, muy transitado en una noche en la que acompañaba el buen tiempo, se produjo a las 21.00 GMT cuando un vehículo arrolló a los viandantes para continuar hacia el mercado, repleto de bares y restaurantes.



Una vez allí, los terroristas abandonaron la furgoneta y apuñalaron a las personas que se iban encontrando, incluyendo a un agente de policía, que fue herido de gravedad.



Los agentes armados respondieron a los incidentes "con mucha rapidez y valentía, enfrentándose a tres sospechosos varones, que murieron por disparos en el mercado de Borough", de acuerdo con una nota de las fuerzas de seguridad.



La Policía Metropolitana (Met) indicó además que los sospechosos llevaban "lo que parecían chalecos con explosivos, que luego resultaron ser falsos".





The guy that the police knocked down after 1 min #live #police #dead #man #london #terroristic #attack Una publicación compartida de Gabriele Sciotto (@fried_chicken) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 2:41 PDT

Muchos heridos "críticos"

Incidentes London Bridge y Borough Market Londres.Telefono emergencia consular.

Desde Reino Unido 07712764151

Desde España +447712764151 — CG España Londres (@CGEspLondres) 3 de junio de 2017

Declaraciones de los testigos

La BBC mostró una imagen en la que se veía a dos hombres tirados en el suelo, supuestamente tras haber sido tiroteados por la policía, uno de ellos conlatas adosadas al cuerpo.Simultáneamente a los ataques, se produjocon arma blanca en el barrio de Vauxhall, en el sur de Londres, pero posteriormentedel terrorismo.La cifra de heridos en los dos ataques cometidos este sábado en el centro de Londresinforma el Servicio de Ambulancias de la capital británica."Trasladamos a 48 pacientes a cinco hospitales de Londres y atendimos a otras personas en el lugar de los hechos por lesiones menores", informó Peter Rhodes, director de operaciones de ese servicio, en un comunicado actualizado difundido a las 5.00 GMT.El responsable sanitario indicó que fueron enviados 80 médicos a la zona donde se registraron los atentados -en el Puente de Londres y en el mercado de Borough- en ambulancias, equipos médicos y en una unidad de trauma del Servicio Aéreo de Ambulancias, entre otros dispositivos de emergencias.La primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado este domingo quemientras que uno de los pacientes ya ha sido dado de alta.May compareció ante los medios en su residencia de Downing Street, tras mantener una reunión con el comité de emergencias Cobra, en el que participa la cúpula de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia.Según la última información de la que dispone Scotland Yard, 48 víctimas fueron hospitalizadas tras un incidente que ya está "bajo control", dado queque participara de forma directa en los ataques.Según la policía, siete personas han muerto a raíz de estos trágicos incidentes, en los quede los agentes, según Scotland Yard."Declaramos lo sucedido como un incidente grave y trabajamos estrechamente con otros miembros de los servicios de emergencia en el lugar de los hechos", afirmó Rhodes.Reveló que el servicio de ambulancias estableció que la "prioridad" en el lugar de los hechos fue "hacer una valoración de los pacientes y asegurar que fueran tratados y llevados al hospital lo antes posible".que se celebrarán en el Reino Unido el próximo día 8, la primera ministra, Theresa May, presidirá hoy una reunión del comité de emergencia Cobra para evaluar la situación.La primera ministra británica, Theresa May, calificó de "terribles" estos actos "terroristas" y dijo que "esta es una investigación muy activa", al tiempo que expresó su "gran agradecimiento a la Policía y a los servicios de emergencia"."Quiero expresar mi gran agradecimiento a la Policía y a los servicios de emergencia que están en el lugar. Nuestros pensamientos están con los afectados por estos horribles sucesos", afirmó en una declaración.También el líder del Partido Laborista británico,, lamentó los "brutales y estremecedores" siniestros y se solidarizó con las "víctimas y sus familiares" .El alcalde de Londres,, tildó por su parte de "deliberados y cobardes" las agresiones y consideró que "no existe ninguna justificación para tales actos bárbaros".Este domingo, concierto benéfico en MánchesterLos ataques se producen a dos semanas del atentado terrorista ocurrido en Mánchester, en el concierto de la cantante de pop estadounidensequien confesó esta noche que estaba "rezando por Londres", en un escueto mensaje en su perfil de Twitter.Grande se encuentra estos días en Mánchester para participar mañana en un espectáculo benéfico por las víctimas con otros artistas internacionales.El secretario general del Consejo Musulmán Británico, Harun Khan, mostró su "shock e indignación" en nombre "de todos los musulmanes del mundo" ante esta dramática situación.A lo largo de la madrugada, testigos relataron que vieron apor el mercado de Borough y a un vehículo atropellando peatones por el puente de Londres.Uno de las personas que presenció los hechos, Neal Tate, dijo que vio cómo "dos o tres hombres jóvenes veinteañeros eran detenidos en la calle de Borough High Street" cuando iba de camino a su casa.Otro testigo, Mark, contó cómo vivió el momento en que una furgoneta blanca arremetía contra un grupo de personas que cruzaba el puente londinense."Vi cómoy hasta donde pude ver, había unas cinco o seis personas tiradas en el suelo. Parecían muertas o que se estaban muriendo", dijo ese chico.Alex Shellum, otro hombre que se encontraba en un pub de Londres cercano al puente, relató como vio a una chica de unos veinte años "tambalearse hasta entrar al pub, sangrando muchísimo".", recordó ese testigo, que agregó que el local entonces se cerró al público y policías armados les pidieron que abandonaran la zona.Los ataques se producen apenas una semana después del atentado terrorista cometido en Mánchester , en el norte de Inglaterra, en el que 22 personas murieron y 64 fueron heridas al término de un concierto de la cantante Ariana Grande, y cuando quedan cuatro días para que se celebren las elecciones generales británicas.Además, hace tan solo dos meses que se perpetró el, donde un hombre arrolló también a viandantes para luego apuñalar mortalmente a un policía que custodiaba el parlamento británico.