Trump decide sacar a EEUU del Acuerdo climático de París

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la decisión de sacar a su país del Acuerdo climático de París y evalúa ahora con su equipo cómo ejecutar la retirada, según adelantaron este miércoles la web de noticias 'Axios' y la cadena 'Fox'.



Ambos medios, que citan a fuentes anónimas conocedoras de la decisión de Trump, no detallan cuándo prevé el presidente hacer un anuncio al respecto.



El pasado fin de semana, mientras participaba en la cumbre de líderes del G7 en la ciudad italiana de Taormina (Sicilia), Trump anticipó a través de su cuenta de Twitter que tomaría su "decisión final" sobre si EEUU debe seguir formando parte del Acuerdo de París esta semana.





I will make my final decision on the Paris Accord next week!