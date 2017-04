Los 27 exhiben unidad antes de negociar el ´Brexit´

Los líderes de la Unión Europea han adoptado este sábado por unanimidad sus 'líneas rojas' para negociar con Reino Unido su salida del club comunitario, un proceso que debe concluir en dos años y para el que los líderes quieren subrayar la fuerte unidad del bloque de cara al 'Brexit'.



"Las directrices han sido adoptadas por unanimidad. El mandato político firme y justo de la Unión Europea a 27 para las negociaciones del 'Brexit' están listas", ha anunciado el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en su cuenta oficial de Twitter.





Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO