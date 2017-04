El terrorista de los Campos Elíseos había sido condenado por disparar a dos policías

Los investigadores han encontrado un fusil de calibre 12 milímetros, dos grandes cuchillos y un ejemplar del Corán en el coche del autor del atentado de este jueves en los Campos Elíseos, según fuentes judiciales citadas por la cadena France Info.

Además, según BFMTV, también se han encontrado notas manuscritas que incluían la dirección de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) en Levallois-Perret, en los alrededores de París, la dirección de la comisaría de Lagny, también cercana a la capital, así como de tres armerías.

El sospechoso, al que se ha identificado como el ciudadano francés Karim C. de 39 años y responsable de otros ataques contra policías, llegó poco antes de las 21.00 horas a los Campos Elíseos a bordo de un vehículo y, tras bajar del mismo, abrió fuego contra un coche patrulla, matando a un agente.



La policía inspecciona el coche del atacante de los Campos Elíseos. Vídeo: Agencia ATLAS/Reuters

A continuación, mientras huía, disparó e hirió a otros dos agentes y una turista alemana antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. Uno de los dos agentes heridos ya ha sido dado de alta, mientras que la turista alemana va a ser intervenida.

Su identificación fue posible gracias al carné que llevaba consigo como propietario del vehículo. Tras ello, se llevó a cabo un registro en una vivienda en Chelles, en Sena y Marne, donde residía. Aquí, según 'Le Parisien', los investigadores encontraron "elementos de radicalización", entre ellos material salafista.

Según ha podido saber 'Le Figaro', Karim C. había disparado contra dos hermanos, uno de ellos un cadete de Policía, tras un accidente de tráfico en 2001. Ya entonces era conocido por las fuerzas de seguridad por delitos menores.

Tras su arresto, consiguió arrebatar su arma a otro agente tan solo dos días después mientras estaba bajo custodia, hiriéndole de gravedad. Como consecuencia de ello, Karim C. fue condenado en 2003 a 20 años de cárcel, por tres tentativas de homicidio voluntario, pena que quedó reducida en 2005 a 15 años. Por el momento se desconoce en qué momento salió en libertad.

De acuerdo con el diario 'Le Parisien', el sospechoso había sido detenido el pasado 23 de febrero por haber expresado su intención de matar a policías, pero, a falta de pruebas suficientes, fue puesto en libertad apenas 24 horas después.

Además, el periódico ha desvelado que Karim C. era objeto de seguimiento por un juez de aplicación de penas tras ser condenado en julio de 2014 por robo agravado y usurpación de matrículas, pero no cumplía con sus obligaciones y había dejado de comparecer ante el magistrado.

Según la cadena LCI, Karim C. no era objeto como se había señalado inicialmente de una 'ficha S', la reservada a las personas consideradas como un peligro para la seguridad del Estado, aunque sí era conocido para la DGSI por su violencia y su odio hacia los policías. Las autoridades no tienen constancia de su radicalización, aunque sí se sabe que mientras estuvo en prisión estuvo en contacto con presos islamistas, según este medio.



Un policía muerto y dos heridos en un atentado en los Campos Elíseos. Vídeo: Agencia ATLAS/Reuters

Dudas sobre la autoría



Apenas dos horas después del ataque, registrado a tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó, vía su agencia de noticias Amaq, la autoría del mismo.

Según dijo, fue obra de un "soldado" del 'califato' al que identificó como Abu Yusuf al Beljiki ('el belga'). Los expertos han expresado su suspicacia respecto a la premura con la que se reinvidicó la autoría, ya que normalmente Estado Islámico suele tardar varias horas y en general días en atribuirse los ataques.

Además, coinciden en que el ofrecer un nombre daría a entender algún tipo de supervisión por parte de la organización terrorista del ataque. Sin embargo, hay dudas sobre que la persona identificada sea el autor del mismo, puesto que las autoridades tanto belgas como francesas han apuntado a que Karim C. tenía nacionalidad gala.

No obstante, apuntan a que el apelativo "el belga" puede hacer referencia al hecho no sólo de que sea de esta nacionalidad sino que viviera en algún momento en Bélgica.

Pero, el experto en yihadismo Wassim Nar ha alertado también de que Estado Islámico podría haberse "equivocado de asaltante" y que por tanto el verdadero "Al Beljiki" podría estar a la fuga "a punto de pasar a la acción".

Según 'Le Parisien', los servicios de Inteligencia consideran que Estado Islámico se ha aprovechado del crimen cometido por Karim C. pero no habría dado la orden de actuar a éste.