Al menos dos adultos muertos en un tiroteo en una escuela de primaria de California

Un tiroteo en la escuela North Park en la localidad californiana de San Bernardino (Estados Unidos), a unos cien kilómetros al este de Los Ángeles, dejó este lunes al menos dos adultos muertos y dos heridos, según los primeros informes de las autoridades.



El jefe de Policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, dijo a través de su cuenta de la red social Twitter de que el balance preliminar de lo sucedido asciende a dos víctimas mortales y dos personas heridas.



Además, señaló que las primeras investigaciones apuntan a un posible caso de "asesinato y suicidio" dentro del aula y añadió que el sospechoso del tiroteo puede ser uno de los fallecidos, por lo que afirmó en que la situación está bajo control y que no hay una amenaza para la seguridad.



Acerca de los heridos, el jefe policial afirmó que "posiblemente" son estudiantes y aseguró que han sido trasladados a un hospital sin que, por el momento, se sepan detalles acerca de su estado.



Burguan también indicó que hay un amplio dispositivo de emergencia en la zona y pidió a los ciudadanos que se abstengan de acudir al lugar.



El oficial señaló, por otro lado, que los estudiantes de la escuela han sido desalojados por motivos de seguridad o llevados al instituto Cajon de la misma ciudad.







Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.