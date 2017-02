Trump impone sanciones a Irán por la prueba de misiles

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso hoy sanciones económicas a "múltiples individuos y entidades" de Irán en respuesta a su reciente prueba de un misil de medio alcance.



En concreto, las sanciones se dirigen a 13 individuos y 12 entidades relacionados con el programa de misiles balísticos de Teherán.



"El continuado apoyo de Irán al terrorismo y desarrollo de su programa de misiles balísticos supone una amenaza a la región, a nuestros socios en todo el mundo y a Estados Unidos", explicó John Smith, el director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, en un comunicado.



El domingo pasado, Irán realizó una prueba de un misil de medio alcance que explotó, tras recorrer unos 1.000 kilómetros, y despertó las alertas por parte de EE.UU.



Precisamente, y antes de conocerse esta nueva ronda de sanciones, la mañana de hoy Trump alertó a Irán de que "está jugando con fuego".







Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!