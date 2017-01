Trump: "No es agradable buscar a terroristas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reafirmado este lunes en su decisión de prohibir la entrada en Estados Unidos durante un plazo de 90 días de los ciudadanos procedentes de siete países mayoritariamente musulmanes, asegurando que no es agradable tener que "buscar a terroristas" antes de que entren en el país.



"Solo 109 personas de 325.000 fueron detenidas y retenidas para ser interrogadas", ha señalado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, después de la ola de reacciones que la medida adoptada el viernes y que afecta a ciudadanos de Siria, Yemen, Irak, Líbano, Libia, Somalia e Irán ha suscitado tanto en Estados Unidos como más allá de sus fronteras.





Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,..... „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2017

protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2017

There is nothing nice about searching for terrorists before they can enter our country. This was a big part of my campaign. Study the world! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2017

La ONU critica la medida

El presidente ha defendido que "los grandes problemas en los aeropuertos" durante el fin de semana "fueron provocados por un apagón informático de Delta (Airlines), los manifestantes y". El senador demócrata fue uno de los que intervino en una multitudinaria protesta en Nueva York contra la orden ejecutiva de Trump.En este sentido, el magnate ha sostenido que el secretario de Seguridad Interior, John "Kelly, ha dicho que todo va bien con pocos problemas". "", ha insistido Trump.Así las cosas, Trump ha sostenido que "antes de que puedan entrar en nuestro país". "Este (tema) fue una gran parte de mi campaña" electoral, ha recordado, para terminar llamando a "estudiar el mundo".El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, afirmó hoy que el veto temporal del presidente de EEUU, Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, es "ilegal", "malvado" y desperdicia recursos para la lucha contra el terrorismo. "La discriminación basada en la nacionalidad únicamente está prohibida por el Derecho Humanitario", señaló Zeid.En el Twitter de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado, el responsable de más alto nivel de las Naciones Unidas en reaccionar hasta el momento directamente al veto de Trump, recalcó que "el veto estadounidense es también malvado y desperdicia los recursos necesarios para una lucha antiterrorista adecuada".Por parte de la ONU el sábado la Agencia para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial de la Migración (OIM) pidieron a EEUU que mantenga "su larga tradición" de proteger a los que huyen de conflictos, pero evitaron criticar abiertamente la nueva política de"Esperamos que EEUU continuará su claro liderazgo y su larga tradición de proteger a aquellos que están huyendo de conflicto y persecución", afirmaron las dos entidades en un comunicado conjunto.Según fuentes de la ONU desde octubre pasado (coincidente con el inicio del actual año fiscal en Estados Unidos), las autoridades estadounidenses han admitido a 25.600 refugiados. En el año fiscal precedente (de octubre 2015 a septiembre 2016),, según datos de la Oficina de Población Refugiada de este país. En los últimos años, EEUU ha sido uno de los países que ha admitido más refugiados para su reasentamiento, junto con Canadá, Australia y los países nórdicos.