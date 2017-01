Donald Trump defiende su veto a ciudadanos de países musulmanes pese a las críticas y las protestas

El presidente de EEUU, Donald Trump, defendió este domingo su polémico veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, pese a la ola de protestas que ha provocado dentro y fuera del país norteamericano.



En su primera semana desde que juró el cargo el pasado 20 de enero, Trump ha causado una enorme controversia y ha soliviantado a medio mundo con la orden ejecutiva que firmó este viernes como herramienta para luchar contra el terrorismo yihadista.



El decreto suspende el ingreso en EEUU de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.



Pese al aluvión de críticas de líderes internacionales, legisladores demócratas y republicanos (el partido de Trump), y los fallos adversos de varios jueces federales, ni el presidente ni su Administración mostraron este domingo signo alguno de dar marcha atrás.



"Nuestro país necesita fronteras sólidas y una vigilancia extrema, AHORA. Miren lo que está sucediendo en toda Europa y, ciertamente, en el mundo - ¡un lío terrible!", escribió Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal en la red social Twitter.





Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!