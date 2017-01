Donald Trump amenaza a Enrique Peña Nieto y este anula su reunión en la Casa Blanca

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció este jueves que cancela el viaje que tenía previsto realizar el próximo 31 de enero a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.



"Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", afirmó Peña Nieto en su cuenta de la red social Twitter.





Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. ? Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Peña Nieto anuncia que México no va a pagar el muro. Vídeo: Agencia ATLAS

Las amenazas de Trump

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... ? Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2017

Peña Nieto: "México no pagará ningún muro"

La oposición mexicana había pedido al líder del PRI que cancelara el viaje a Estados Unidos, al menos hasta que se consensuara una postura a nivel nacional sobre las negociaciones entre ambos países en torno al acuerdo de libre comercio y el muro fronterizo.El presidente de EEUU,, amenazó este jueves con cancelar la reunión con su homólogo de México si este país no estaba dispuesto a pagar por el "tan necesario" muro que quiere construir en la frontera.(con Peña Nieto)", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para comenzar "en meses" laen la frontera entre los dos países, una decisión que Peña Nieto lamentó al reiterar quede esa barrera, como pretende el presidente estadounidense.En sus tuits, Trump enfatizó que Estados Unidos tiene "unde dólares".Además, el mandatario afirmó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que forman parte México y EEUU junto con Canadá, ha sido "unilateral" desde el principio, con el resultado de "números masivos de empleos y compañías perdidas".Tras firmar la orden ejecutiva sobre el muro este miércoles, Trump aseguró que la relación con México "va a ser mucho mejor" una vez que se construya esa barrera y señaló que va a tener "una estrecha coordinación" con el vecino del sur, en un acto en el Departamento de Seguridad Nacional.Asimismo, en una entrevista con la cadena ABC, Trump precisó que la construcción del muro empezará en "meses" y aseguró que, aunque el Gobierno federal adelantará el dinero necesario para iniciar el proyecto, ese pagoque se hará cargo del "cien por cien" del coste de la edificación.En respuesta, Peña Nieto ofreció un mensaje televisado para reiterar queese muro."Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró Peña Nieto.México "ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos.y su voluntad para llegar a acuerdos con su Gobierno, acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos", añadió.Peña Nieto no se refirió a las demandas que se han multiplicado en las últimas horas en su país de que cancele su visita a Washington para reunirse con Trump ni habló de cambio de planes sobre ese encuentro.Mientras Trump firmaba la orden para la construcción del muro, los secretarios mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron durante diez horas con funcionarios del Gobierno estadounidense en la Casa Blanca.