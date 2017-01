Trump, en el Capitolio para jurar como presidente de EEUU

El presidente saliente de EEUU, Barack Obama, y su esposa, Michelle, partieron de la Casa Blanca junto al mandatario electo, Donald Trump, y su mujer, Melania, para participar en la ceremonia de transmisión de mando ante el Capitolio.



Primero se vio salir de la Casa Blanca a Michelle y Melania, que subieron al mismo vehículo blindado, y después hicieron lo mismo el vicepresidente saliente, Joseph Biden, y su sucesor, Mike Pence.



Por último, Obama y Trump se montaron en otra limusina blindada para recorrer los casi 3 kilómetros de la Avenida Pensilvania que separan la Casa Blanca del Congreso.



Los Obama y los Trump tomaron un té protocolario en la Casa Blanca, a puerta cerrada, antes de salir hacia el Capitolio.



Melania Trump, quien entregó a los Obama un regalo a su llegada a la Casa Blanca, lleva un vestido de dos piezas de Ralph Lauren en tono azul claro, con guantes y zapatos de tacón a juego, y el pelo recogido, en un estilo que recordaba a la fallecida primera dama Jackie Kennedy.



Michelle Obama, por su parte, escogió un vestido de manga corta en tonos granates y también lleva el pelo recogido.



Trump, Pence y sus esposas comenzaron la jornada acudiendo a un servicio religioso en una iglesia frente a la Casa Blanca.



Ese acto religioso dio inicio a las celebraciones de la investidura presidencial, que tendrán su momento central con la jura del cargo en las escalinatas del Capitolio, donde Trump se convertirá en el presidente número 45 de EEUU.



Previamente, Donald Trump, junto con su esposa y familia, el vicepresidente, Mike Pence, y miembros de su equipo dio inicio al día en que será investido presidente de Estados Unidos con la asistencia a un servicio religioso en una iglesia frente a la Casa Blanca.



Trump recorrió en un vehículo blindado la distancia que separa la Blair House (residencia para invitados distinguidos del presidente) de la iglesia episcopaliana de St. John's, donde tradicionalmente el presidente estadounidense acude a misa.



Normalmente, esa pequeña distancia es recorrida por los mandatarios estadounidenses a pie, aunque las fortísimas medidas de seguridad que rodean los actos de hoy y la lluvia podrían haber llevado al Servicio Secreto a inclinarse por la comitiva a motor.



El acto religioso dio inicio a las celebraciones de investidura presidencial, que tendrán su momento central con la jura este mediodía del cargo en las escalinatas del Capitolio.





It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!