Los 10 hitos de la presidencia de Barack Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, escribe estos días las últimas páginas de su etapa en la Casa Blanca; ocho años marcados por luces y sombras a los que ahora toca hacer balance.

Logros históricos, promesas incumplidas y espontaneidad se entremezclan en un resumen que dibuja no sólo la personalidad de Obama, sino también las circunstancias de un escenario global que cada vez gira más deprisa:

1. Elecciones



El 5 de noviembre de 2008, Obama culminó su meteórico ascenso político convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el cargo más importante del país. Se impuso al senador John McCain con el 'Yes we can' por bandera y un discurso ilusionante para millones de estadounidenses, especialmente las minorías.

Cuatro años más tarde, el 6 de noviembre de 2012, Obama repitió victoria ante el exgobernador de Massachussetts Mitt Romney, e inició un segundo mandato más complejo en términos políticos, marcado por su pulso con un Congreso dominado por los republicanos.

2. Reformas



Obama entró en el Despacho Oval con un amplio paquete de promesas y reformas bajo el brazo, entre las cuales destacaban un cambio del sistema sanitario estadounidense para dar cobertura a millones de personas y una revisión del estricto protocolo migratorio, de tal forma que pudiesen obtener la nacionalidad extranjeros con amplias raíces en Estados Unidos.

En el ámbito migratorio, el objetivo de Obama era ofrecer papeles a once millones de indocumentados, parte de los cuales llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Finalmente, y ante el bloqueo republicano, terminó decantándose por un programa menor para jóvenes sin papeles que ha beneficiado a cientos de miles.

La reforma sanitaria, bautizada como Obamacare, ha servido para que más de 20 millones de estadounidenses pudiesen tener acceso a cobertura médica, si bien la falta de consenso con los republicanos hace que este ambicioso plan tenga los días contados. Trump y su partido quieren derogarlo inmediatamente.

3. Acercamientos internacionales



Obama impulsó durante sus dos mandatos un giro en materia de política exterior que ha incluido el acercamiento a históricos enemigos de Estados Unidos. A finales de 2014 anunció el fin del deshielo con Cuba en un histórico discurso que culminó medio año más tarde con la reapertura de embajadas e impulsó el acuerdo nuclear con Irán que entró en vigor en 2016.

Estos acercamientos han alimentado las críticas de la oposición interna y han supuesto, en el caso de Irán, el alejamiento político de Israel, principal aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo. Las tensiones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu se han recrudecido a raíz de la aprobación en la ONU de una condena contra los asentamientos.

4. Lucha contra el terrorismo



El 2 de mayo de 2012, Obama y su equipo de seguridad presenciaron desde una sala de la Casa Blanca cómo un equipo de fuerzas especiales mataba en Pakistán al entonces líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, objetivo 'número uno' durante años.

La muerte de Bin Laden, el anuncio del fin de la guerra en Irak -diciembre de 2011- y el cese de las operaciones de combate en Afganistán -diciembre de 2014- simbolizaron el final de la era Bush y la entrada en una nueva fase antiterrorista marcada por la Primavera Árabe y la irrupción del grupo yihadista Estado Islámico.

De esta forma, Estados Unidos terminó regresando a Irak y a la vecina Siria para tratar de contener sobre el terreno el 'califato' autoproclamado por los terroristas, capaces de inspirar atentados en suelo norteamericano.

5. Minorías



Obama llegó a la Casa Blanca en gran medida aupado por las minorías, que vieron en él una imagen y un discurso alejado del tradicional 'establishment'. Desde el Despacho Oval, ha reiterado sus mensajes en aras de la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Entre sus principales hitos figura la designación de la primera juez hispana en el Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, y avances sin precedentes para la comunidad LGTBI. Obama fue el primer presidente en apoyar abiertamente el matrimonio gay y derogó la controvertida doctrina militar 'Don't ask, don't tell'.

El mandatario saliente también ha denunciado el "racismo" que persiste en Estados Unidos y ha criticado la presión policial hacia la comunidad negra. La muerte de Trayvon Martin en febrero de 2012 se ha convertido en símbolo de la lucha contra los prejuicios.

6. Promesas incumplidas



A falta de saber lo que pueda hacer Trump con el legado de Obama, el presidente saliente suma varios fracasos en su lista de iniciativas, entre ellos el de no haber podido cerrar la prisión militar de Guantánamo -sí ha logrado reducir a unas pocas decenas la población reclusa-.

Obama tampoco ha conseguido convencer a los republicanos y a los poderosos 'lobbies' de la aprobación de restricciones en el porte y uso de armas, ni siquiera tras tiroteos como el perpetrado en una escuela de Sandy Hook, que concluyó con 20 niños y seis adultos muertos. El presidente llegó a llorar desde el estrado por estas víctimas.

7. Pulso con republicanos



En el paso de Obama por la Casa Blanca hay un antes y un después de noviembre de 2013, cuando el Partido Republicano logró hacerse con el control total del Congreso. Los cuatro últimos años han estado marcados por un pulso constante entre los poderes ejecutivo y legislativo que ha saltado incluso al judicial.

Obama ha aprobado varias medidas mediante decretos -órdenes ejecutivas-, pero no siempre le ha salido bien el uso de sus poderes presidenciales, bien por la intermediación de la Justicia o por las maniobras políticas en el Capitolio. En septiembre de 2016, el Congreso logró deshacer por primera vez un veto del mandatario para sacar adelante una ley que permitía denunciar a Arabia Saudí por el 11-S.

8. Filtraciones



La filtración de miles de documentos oficiales ha aireado durante el mandato de Obama las vergüenzas de los servicios de diplomacia y de Inteligencia de Estados Unidos, sin que las autoridades norteamericanas hayan logrado procesar a los dos 'cerebros' de estos desafíos públicos.

La web de filtraciones Wikileaks, fundada por Julian Assange, divulgó en 2010 alrededor de 250.000 documentos diplomáticos confidenciales entregados por la exmilitar Chelsea Manning, condenada a 35 años de cárcel. En 2013, el excontratista de la NSA Edward Snowden entregó a los medios información sobre la vigilancia masiva a ciudadanos y dirigentes.

9. Premio Nobel



La ilusión que generó Obama a su llegada a la Casa Blanca trascendió fronteras, como lo demuestra el hecho de que sólo unos meses después de asumir la Presidencia fuese galardonado con el premio Nobel de la Paz. El comité reconoció en 2009 los "extraordinarios esfuerzos" del dirigente para "reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre pueblos".

Obama se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos en recibir el prestigioso galardón estando aún en el cargo, si bien en su caso no se aludió a ningún logro concreto.

10. Tono amable



Obama introdujo con él en la Casa Blanca no sólo un cambio de políticas con respecto a su predecesor, George W. Bush, sino también un nuevo estilo de hacer política en el que no han faltado apariciones en los medios de comunicación, bailes y canciones en público y gestos de espontaneidad.

El presidente número 44, el primero de la era de las redes sociales, ha dado cuenta en todo tipo de actos de su afición por saltarse el protocolo, como lo demuestran las mejores imágenes de estos años seleccionadas por el fotógrafo oficial Pete Souza.

Obama, asimismo, no ha dudado en dar las gracias a quienes le han acompañado en este viaje. Este mes recordó la importancia de su familia en su emocionado discurso de despedida y concedió la Medalla de la Libertad a su "hermano" y vicepresidente, Joe Biden.