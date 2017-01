Dos muertos y dos terroristas abatidos en un atentado con coche bomba en Turquía

Las autoridades turcas han atribuido al grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) el atentado con coche bomba que causó dos muertos en la ciudad de Esmirna y en el que dos atacantes fueron abatidos en un tiroteo posterior con la Policía.



Un policía y un portero murieron en el ataque al Palacio de Justicia de esa ciudad de la costa mediterránea y el número de heridos alcanza 6 o 7, según declaró a la prensa el gobernador de Esmirna, Erol Ayyildiz, en una comparecencia difundida en directo por la cadena NTV.







#BREAKING Blast reported in Izmir, third most populated city in Turkey. UNCONFIRMED reports say two cars exploded pic.twitter.com/SusbslBGce