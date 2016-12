Turquía había suspendido al policía que mató al embajador

Las autoridades de Turquía han anunciado este martes la detención de seis personas por su presunta relación con el asesinato del embajador de Rusia en el país, Andrei Karlov. Asimismo, este martes se ha conocido que Mevlüt Mert Altintas, el agente de Policía turco que asesinó a tiros al diplomático, estuvo brevemente suspendido de empleo dentro de la purga lanzada por el Gobierno tras el intento de golpe de Estado del pasado julio.



El agente fue suspendido el día 4 de octubre pero regresó a su puesto el 16 de noviembre, señala esa fuente, informa hoy el diario Hürriyet. Miles de agentes, además de militares, jueces y funcionarios, han sido arrestados, suspendidos o despedidos como sospechosos de pertenecer a la cofradía del predicador islamista Fetullah Gülen, al que el Ejecutivo acusa de organizar el fallido golpe.



El asesino, fotografiado tras el asesinato:



#Russian ambassador in #Turkey has died due to wounds. Photo of the shoter. pic.twitter.com/3Nz2TtDuYS

The murder of an ambassador is among the gravest crimes under international law. Russia will not let this go unpunished #Medvedev