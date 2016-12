Atropello en Berlín | El mundo muestra sus condolencias a Berlín

Las muestras de condolencia por lo ocurrido en Berlín no se hicieron esperar tras conocerse el ataque terrorista, confirmado por Angela Merkel. Al menos 12 personas perecieron y 48 resultaron heridas al irrumpir en el popular mercadillo un camión con matrícula polaca que transportaba vigas de acero. La canciller alemana ha prometido que las autoridades esclarecerán el "atentado terrorista".



El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se anticipó a Merkel e inmediatamente después del atropello lo calificó de "ataque terrorista".







Today there were terror attacks in Turkey, Switzerland and Germany - and it is only getting worse. The civilized world must change thinking!