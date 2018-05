Pablo Rodríguez asegura que Gando se acerca al límite y exige la tercera pista

Intensa reacción del vicepresidente del Gobierno canario a la negativa de AENA de abordar la construcción de la tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria. Además de señalar que el aeródromo de Gando ha llegado al límite de su capacidad en momentos determinados, Pablo Rodríguez demandó mejoras en la terminal de Tenerife Sur e incidió en el "secuestro de la voluntad" que padecen "desde hace casi veinte años" los vecinos de Ojos de Garza, que no pueden vender sus casas ni invertir en rehabilitarlas, pendientes todo ese tiempo del traslado íntegro del barrio a otra zona.

La reciente comparecencia del director de AENA en las Islas, Mario Otero, en el Parlamento de Canarias, halló ayer una contundente respuesta por parte del también consejero de Obras Públicas y Transportes. El representante del operador aeroportuario sostuvo en la Comisión de Estudio del Transporte la inconveniencia de poner en marcha "más infraestructuras de las necesarias" y aseguró que el conjunto de los ocho aeródromos de las Islas cuentan aún con un margen libre del 30%.

"Discrepo", enfatizó el vicepresidente del Ejecutivo regional y aseguró que ya existen "problemas de congestión en horas concretas". Como ejemplo, expuso que en las mañanas de los sábados "no hay slots" -permisos de aterrizaje y despegue- disponibles. De dicha situación se derivan "problemas de conectividad", continuó Rodríguez Valido, por lo que, a su juicio, constituye "una evidencia la necesidad" de retomar el plan director que incluye esa tercera pista.

El responsable regional del transporte admitió que, como expuso Otero en la Cámara autonómica, no se ha alcanzado el cien por cien de la capacidad. "Menos mal, porque tendríamos problemas de movilidad diarios y más teniendo el turismo como actividad principal", advirtió. Además, puso sobre la mesa los inconvenientes que soportan los vecinos afectados "por un plan director que por un lado no se cumple y, por otro, no se cambia". Una situación que calificó como "un abuso", por lo que anunció que el Ejecutivo incrementará la presión de sus reivindicaciones frente a AENA.

También manifestó la urgente necesidad de evitar la "vergüenza" que en la actualidad supone la terminal de Tenerife Sur, por la que entran "millones de turistas" cada año al Archipiélago.

Por otro lado, Pablo Rodríguez mantuvo ayer un encuentro con el director de Rutas y Programas de Vueling, Gabriel Schmilovich, y la responsable de programación y slots, María Antonia Ramis. Les demandó un incremento de la oferta para absorber el previsible crecimiento del pasaje toda vez que el descuento aéreo para volar a la Península pase a ser del 75%. Tras reunirse con todas las aerolíneas que en la actualidad unen Canarias con el resto de Estado, el vicepresidente calcula que el número de asientos puede elevarse "entre el 15% y el 20%".

Los directivos de la aerolínea también se comprometieron a no abordar "subidas artificiales de precios" aprovechando el tirón de la demanda, anunció Rodríguez, quien, no obstante, aclaró que existen "otros factores, como el aumento del precio del petróleo", que también podrían determinar un aumento de las tarifas.

"Todas las compañías están predispuestas a incrementar la oferta a través de nuevas conexiones con la Península", aseguró el vicepresidente regional. Primero verán si ese repunte de pasajeros por el aumento del porcentaje bonificado se produce y, tras ello, reprogramarán sus operativas para intensificar su presencia. Eso sí, solo hasta que la capacidad aeroportuaria lo permita.