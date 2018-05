La política turística, en entredicho

"El Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de regular el alquiler vacacional desde la amenaza y no contemplando las oportunidades que ofrece esta oferta", lamentó la presidenta de ASCAV, Doris Borrego. Y dio la vuelta al propio argumento esgrimido por el viceconsejero de Turismo: "Se podía haber optado por la misma formulación pero en sentido contrario: en lugar de prohibir, permitir las viviendas vacacionales con carácter general y que fueran los ayuntamientos quienes las prohibieran en las zonas donde fuera necesario". No fue el único cuestionamiento a la política turística que se planteó en el foro celebrado en Arona. También los alcaldes pusieron en entredicho algunas de las decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo autonómico: "El turismo es siempre la maría del Gobierno. Solo se destina a este sector el 1% del presupuesto, cuando el turismo representa más del 30% del PIB. Parece que no necesita nada porque ya tiene ingresos, pero no es así", explicó Pedo Martín. Y tanto Onalia Bueno como Miguel Rodríguez Fraga reforzaron los argumentos del alcalde de Guía de Isora: "Queremos que se nos den los recursos que necesitamos en infraestructuras y equipamientos", dijo la alcaldesa de Mogán. Mientras el de Adeje señaló: "Los ayuntamientos turísticos queremos que se nos defina como tales y tener una estructura financiera acorde con la carga de población de tránsito a la que, junto a los residentes, debemos atender con servicios básicos". M. C.

