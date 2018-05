Canarias garantiza que las pensiones de fallecidos se dan de baja "en tiempo y forma"

La Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, que encabeza María Reyes Henríquez, aseguró ayer que el departamento tramitó el año pasado las bajas de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez "en tiempo y forma". Desde el área aseguran que las pensiones de los fallecidos detectados en revisiones de oficio no mermaron las arcas públicas. No obstante, el último informe del Imserso avisa del bajo porcentaje de pensionistas que se reevaluaron en Canarias en la última revisión anual, la que permite "regularizar los importes abonados" y "determinar la cuantía para el año en curso". Canarias no llegó a evaluar ni a seis de cada cien beneficiarios de prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez.

Fueron 1.362 las pensiones de fallecidos que se cancelaron a lo largo de 2017 por fallecimiento del beneficiario tras revisiones de oficio o a instancias de parte, esto es, cuando el departamento tiene conocimiento de la muerte por las aseguradoras "o por cualquier otro medio" o tras la comunicación de los familiares, un proceso distinto del de la revisión anual, donde Canarias es en términos porcentuales la región que menos expedientes revisó sobre el total.

El Tribunal de Cuentas sostuvo en 2016 que hasta 30.000 muertos seguían cobrando la pensión y alertaba de las deficiencias de la Seguridad Social y los órganos gestores autonómicos para evitar este fraude. Desde el Ejecutivo aseguran que, en las Islas, donde las inspecciones las lleva a cabo el personal de la propia Dirección General, no llegó a producirse fraude, pues el departamento dio de baja las pensiones de fallecidos "en tiempo y forma". Eso sí, esos 1.362 casos detectados por los funcionarios o comunicados se circunscriben a las revisiones de oficio. La revisión de mayor magnitud es, no obstante, la revisión anual que debe realizar cada órgano gestor.

A la cola del país

En cifras nacionales, la revisión anual permitió reevaluar en 2017 "a un total de 288.557, un 63,41% de los pensionistas que figuraban en nómina a diciembre de 2016". Sin embargo, el porcentaje de revisiones en Canarias es el más bajo del país, avisa el Imserso: "Si los resultados se analizan en clave autonómica se reflejan valores inferiores al global indicado e inferiores al 25% en Cantabria, Comunidad Valenciana y Canarias, destacando que esta última solo ha efectuado revisión anual al 5,60% de los pensionistas en nómina a diciembre de 2016". La mayor parte, por tanto, no se revisó.