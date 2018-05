Los canarios pagarán la guagua más barata desde septiembre

Los residentes canarios pagarán la guagua más barata a partir del próximo septiembre con independencia de la isla en que vivan. Aunque aún está por concretarse hasta qué punto se reducirá el coste del billete, lo que dependerá de cada ruta y de las necesidades de movilidad de cada una de las islas, desde el Gobierno regional avanzaron que los precios serán "mucho más beneficiosos" que los actuales en todos los casos.

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, explicó tras reunirse con el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Carlos Alonso -también presidente del Cabildo de Tenerife-, y los restantes dirigentes insulares que la idea que está sobre la mesa es la de poner en práctica un "bono-tiempo". Es decir, una tarjeta que se comprará a un precio equis y con la que el residente podrá acceder al servicio público de guaguas de su isla durante un tiempo determinado, en principio un mes. Y, además, la intención es que en el futuro la misma tarjeta que el residente utiliza en su isla la pueda utilizar también en cualquier otra. En otras palabras: que el grancanario que, por ejemplo, pase sus vacaciones en Tenerife, y viceversa, no tenga que adquirir un nuevo bono para los días de asueto. De momento ello no es posible, puntualizó Alonso, porque cada Cabildo tiene su propio sistema de tarjetas y sus propios programas, con lo que la integración quedará para una segunda fase.

El bono de residente canario, para el que se constituirá una comisión técnica entre Gobierno y cabildos que empezará a trabajar la próxima semana en los detalles de su puesta en marcha, dará así forma al compromiso que el presidente regional, Fernando Clavijo, asumió en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, en el que ya adelantó que su gabinete estudiaba la gratuidad de determinadas líneas o el lanzamiento de un bono para residentes. Los cálculos del departamento de Transportes, sobre la base de medidas similares en otras regiones y zonas, es que los usuarios de la guagua aumenten como poco un 8%.

De hecho, la intención última es ganar pasajeros y contribuir, en la medida de lo posible, a descongestionar de coches las carreteras, un problema especialmente grave en los accesos a las capitales de Tenerife y Gran Canaria. "Solo con la construcción de vías y carreteras no se solucionarán los problemas de tráfico", apuntó Rodríguez.

El coste del bono-residente para las arcas públicas ascenderá a 30 millones de euros anuales, de los que 20 millones saldrán de los presupuestos generales del Estado y los restantes diez, de los fondos propios de la Comunidad Autónoma. Además, la medida tendrá continuidad y no quedará al albur de lo que se decida cada año en los presupuestos regionales, que a su vez dependerán de la decisión política del gobierno de turno. Para garantizar la vida del bono-residente, el Ejecutivo firmará un convenio plurianual con cada uno de los cabildos.

En cuanto al reparto de esos 30 millones, la distribución que está sobre la mesa es que Gran Canaria y Tenerife reciban un 40% de los fondos cada una -12 millones de euros, un total de 24- y que el restante 20% sea para las islas periféricas (seis millones). El presidente de la Fecai y de la corporación insular tinerfeña precisó que este reparto no está cerrado del todo, si bien dijo no haber observado reticencias en sus homólogos de las islas no capitalinas.