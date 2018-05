El vino de Canarias encandila a la revista Forbes

El popular medio Forbes ha centrado su mirada a los vinos y viñedos canarios. El periodista del medio estadounidense, Tom Mullen, especializado en gastronomía, cultura y estilos de vida viajó a Lanzarote y Tenerife y ha realizado el reportaje -este 14 de mayo- Why The Vines And Wines Of The Canary Islands Will Twist Your Head With Surprises en donde expone la importancia de las condiciones meteorológicas y el origen volcánico de las islas para el cultivo de la vid.

"Pasaron años antes de que los agricultores se dieran cuenta de que la ceniza era una bendición para los viñedos en la árida Lanzarote. Su recubrimiento sobre la tierra retiene la humedad, protege los suelos enterrados de la erosión, inhibe la evaporación y atrapa la entrada solar antes de volver a irradiarla como calor a la vegetación adyacente", explica Mullen en referencia a la Isla del Fuego.

Visitó durante el mes de abril distintos viñedos "extraños y hermosos antes de probar productos inusualmente elegantes", explica el periodista que cuenta que "los vinos blancos predominan en Canarias y a menudo son opulentos y en varios productos tienen sabores cítricos", analiza. " Los rojos a menudo tienen un peso borgoñón de pimienta y una oscuridad compleja: cuero, moca, fruta negra, caramelo e incluso diésel. Algunos rojos te abren los ojos por su hermoso poder ahumado", añade.



Los vinos canarios, reconocidos a nivel mundial

Un total de 16 vinos del archipiélago han sido galardonados en el 'XVI Concurso Internacional Bacchus 2018', celebrado del 8 al 12 de marzo en Madrid y que constituye uno de los certámenes más importantes de España, organizado por la Unión Española de Catadores (UEC) y reconocido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Las producciones canarias galardonadas con el 'Bacchus de Oro' fueron Testamento Malvasía Aromática fermentado en barrica 2017 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, Abona); HM Las Vetas (Berta Hernández, El Hierro); Oro Blanco de Tirajana (Bodegas Tirajana, Gran Canaria); Jable (Antonio Manuel Expósito, Islas Canarias); Ainhoa dulce (Bodegas Balcón de La Laguna, Islas Canarias); Blanco dulce Punta del Sol (Cándido Hernández Pío, Tacoronte-Acentejo); y Brumas de Ayosa Blanco Seco (SAT Viticultores Comarca de Güímar, Valle de Güímar).

Además, obtuvieron una Plata Pagos de Reverón (Reverón, Abona) y Elysar Tinto Lajiales Herreños(Explotaciones Elysar, El Hierro), Berode (Bodega Tirajana, Gran Canaria); Paisaje de las Islas Malvasía Marmajuelo (Bodegas Tajinaste, Islas Canarias); Tajinaste Blanco Seco (Bodegas Tajinaste, Islas Canarias); Vulcano Dolce (Bodega Vulcano de Lanzarote, Lanzarote); El Grifo Malvasía Seco Colección(El Grifo, Lanzarote); Marba Blanco afrutado (Bodegas Marba, Tacoronte-Acentejo) y Arautava Blanco Seco (El Penitente, Valle de La Orotova).