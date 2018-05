El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que "no se ha cargado la reforma" de pensiones de 2013 porque éstas no subirán este año con arreglo al IPC, ya que, por ejemplo, las más bajas aumentarán su cuantía un 3% y las de viudedad se incrementarán "mucho más" que la inflación. "Lo que dijimos en 2013 es que las pensiones no deberían subir en función del IPC y lo creo". Subraya que hay fórmulas distintas al IPC para subir las pensiones.