"En TyC Consulting somos especialistas en adaptación a la protección de datos desde hace 12 años"

José J. Ravelo y Per Thomsen son los responsables de Técnicos y Consultores Jurídicos (TyC Consulting), dedicada desde hace más de diez años al campo de la adecuación a la Ley de Protección de Datos (LOPD) en las empresas y también a las adaptaciones al cumplimiento normativo penal de las empresas y administradores. José J. Ravelo es licenciado en Derecho y máster en Protección de Datos y certificado en Compliance Officer, posee una dilatada experiencia de más de diez años en el asesoramiento técnico-jurídico. Per Thomsen Ramos, con mas de 30 años de experiencia en las empresas ligadas a la tecnología, ha trabajado entre otras, en multinacionales que han dado la base del conocimiento, experiencia y exigencia profesional en diferentes disciplinas tecnológicas. TyC Consulting ha formado un sólido equipo de trabajo con un nivel de servicio orientado al cliente de alta calidad. Por ello, Bureau Veritas los ha certificado con la ISO 9001:2015 en sus diferentes alcances, incluido el DPO (Delegado de Protección de Datos). Según José J. Ravelo y Per Thomsen, TyC Consulting "ha adecuado a cerca de medio millar de empresas, organismos e instituciones al cumplimiento de la LOPD y a un gran número de éstas en Compliance (Cumplimiento Normativo) proporcionando seguridad jurídica y fortaleza".

Per Thomsen (P. T.): Usted viene del ramo multinacional de empresas. ¿Deja ese mundo y crea TyC Consulting en 2006 por alguna causa especial?

Son cosas que pasan cuando uno entra en el umbral de los 40. Creamos TyC Consulting porque veía a un tejido empresarial desinformado en referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En aquel momento, había muchas empresas efímeras que amenazaban a los empresarios con sanciones por no cumplir esta Ley argumentando información sesgada y errónea por interés, o por falta de información.

P. T.: V iene del mundo tecnológico. ¿Cómo se adentra en el mundo técnico y legal?

El mundo tecnológico sigue su curso y muy rápido. Uno, cuando llega a cierta fase en la vida, tiene que adaptar sus conocimientos a la realidad actual. Y las leyes también se adaptan sobretodo el Código Penal, que ha modificado algunos artículos en este particular.

P. T.: TyC Consulting tiene casi la misma edad que el reglamento de LOPD. ¿Es coincidencia?

Diría que no. Llegamos poco antes y teníamos información de la elaboración de un nuevo reglamento, porque el que había era obsoleto y muy técnico. Además, la tecnología va muy rápido y el reglamento se quedaba anticuado. Pero las bases fundamentales de ese Reglamento siguen estando vivos aquí, en Europa, y en cualquier parte. La base tecnológica es prácticamente igual, lo único es que evoluciona y las leyes deben adaptarse a esa evolución.

P. T.: Ahora con el nuevo reglamento, ¿qué ocurrirá?

El próximo 25 de mayo cambiará parte para algunas empresas y casi todo para otras. El nuevo reglamento europeo enfatiza que los ciudadanos son los propietarios legítimos de sus datos y que deberán dar consentimiento expreso e inequívoco para cederlos a terceros, y éstos a su vez, deberán comunicar obligatoriamente cómo y qué van a hacer con sus datos. También se eleva la responsabilidad de las empresas que se dedican a ofrecer servicios de adecuaciones de protección de datos, porque en muchos casos se convierten en una figura destacada en las empresas DPO [Delegado de Protección de Datos].

José J. Ravelo (J. J. R.): C omo abogado especialista en tecnología, protección de datos y cumplimiento normativo penal, ¿qué es un delegado de protección de datos(DPO)?

El DPO es una figura que se ha creado dentro del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos que será obligatoria en determinadas empresas y organismos públicos dependiendo de su responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. Y para el resto será opcional y voluntario. Pero hay que tener en cuenta que el DPO deberá ser alguien experto, con experiencia demostrada, certificado y reconocido por la Agencia Española de Protección de Datos. Aquellos que quieran ser DPO deberán cumplir obligatoriamente con estos requisitos, ya que se tendrán que dar de alta como tal y firmar un contrato con las empresas.

J. J. R: ¿Cómo ven a las empresas de cara a la entrada de la nueva normativa europea? ¿Creen que están listas para el cambio?

Estamos seguros de que todas las empresas que durante estos años han venido haciendo su trabajo en protección de datos, han ido cumpliendo con las obligaciones y han mantenido actualizados sus procedimientos, lo tendrán mucho más sencillo. El problema será para aquellas que nunca han tenido en cuenta la protección de datos en su forma de trabajar y para aquellas que siempre han pensado que cumplir la LOPD es pagar una cuota anual a una consultora sin haberse preocupado de nada más.

J. J. R: ¿Se complican los requisitos para cumplir la normativa?

No exactamente. Lo que se debe tener en cuenta es en el tratamiento de datos que se hace y respetar los derechos de los ciudadanos. Habrá que informar y solicitar el consentimiento expreso para realizar tratamientos de datos en los que anteriormente nos era suficiente tener el consentimiento tácito. Y a nivel de medidas de seguridad, seguiremos cumpliendo las que ya teníamos como obligadas con el reglamento anterior y deberemos adecuar nuestros procedimientos a los avances de la tecnología implementada. Ahora la responsabilidad activa corresponde a los que tratan datos personales y se debe demostrar que se ha hecho lo suficiente para proteger la información personal.

J. J. R: ¿Qué puede hacer TyC Consulting por las empresas que no tienen claras las implicaciones del reglamento europeo?

Nosotros llevamos muchos años en la actividad relacionada con la protección de datos, pero no nos hemos dedicado únicamente a realizar adecuaciones, sino que hemos apostado por dar un servicio de continuidad y seguimiento a nuestros clientes. Hemos asesorado jurídica y técnicamente a cada cliente, ayudándoles a mantener sus procedimientos y protocolos actualizados. La mayoría de nuestros clientes han confiado en nosotros durante muchos años y les hemos acompañado, prestándoles un servicio de calidad con visitas periódicas a sus instalaciones y colaborando con ellos en la toma de decisiones estratégicas relativas a la LOPD. Nuestra mayor satisfacción es que la mayoría sigue con nosotros desde los inicios. Hemos pasado de ser un proveedor de servicios a asesores de confianza.

J. J. R: TyC Consulting, además de la protección de datos, ¿tiene otro tipo de servicios a empresas y organismos públicos?

Desde 2015 llevamos las adaptaciones al Cumplimiento Normativo Penal, Aplicación a la Prevención del Blanqueo de Capitales y servicios legales para empresas. En 2016, los manuales de aplicación de TyC Consulting han sido revisados por fiscales especialistas en estas áreas y, además, se han registrado en Registro de la Propiedad Intelectual, lo que nos otorga ese plus de confianza en nuestro trabajo.

J. J. R: ¿Debido a estos servicios, asesoran a las empresas a cumplir con la Ley en aquellos delitos que se detectan?

Sí, en efecto. Nuestra labor está en prevenir y preparar a aquellas empresas que nos contratan, a identificar y corregir aquellos comportamientos que afectan al Código Penal, así como en la Prevención de Blanqueo de Capitales. TyC Consulting colabora activamente con el Comité del Cumplimiento de cada empresa y toma conjuntamente con los consejos de administración y/o gerencia las decisiones con responsabilidad e imparcialidad conforme a la Ley.

P. T.: ¿Han encontrado reticencias o reticentes una vez contratados para los servicios de Compliance?

Sí, claro. Hemos encontrado dificultades a la hora de realizar nuestro trabajo debido a que hay personas que han sido investigadas en algún momento o que han sido parte de procedimientos judiciales penales, y les ha hecho dudar de esta labor a pesar de que en todo momento hemos intentado ayudar a mejorar los protocolos de trabajo y a su forma de proceder. Pero también hemos trabajado y lo continuamos haciendo con personas muy colaboradoras y que quieren hacer las cosas bien para cumplir y evitar ser sancionados.

P. T.: y J. J. R: ¿Tiene TyC Consulting alguna certificación o acreditación sobre los servicios que prestan?

ENAC ha certificado desde 2007 a TyC Consulting a través de Bureau Veritas con el alcance de Adecuación y Auditorías en Protección de Datos y actualmente desde 2017 ha ampliado a Cumplimiento Normativo Penal (Compliance), Blanqueo de Capitales, Adecuación a LO Protección de Datos, y Servicios DPO; entre otras. TyC Consulting, es la primera empresa en España que ha certificado Bureau Veritas en estas especializaciones y con este alcance.