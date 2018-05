El 80% del empleo que se crea en las Islas lo generan las empresas familiares

El 80,6% del empleo privado que se genera en el Archipiélago canario lo crean las empresas familiares, según un estudio realizado por el Instituto de la Empresa familiar y las asociaciones territoriales entre las que se encuentra la Asociación de la Empresa Familiar Canaria (EFCA). Esto explica la importancia de este tipo de compañías y negocio para la economía de las Islas. Este porcentaje se sitúa casi 15 puntos por encima de la media nacional (66,7%). Durante los años más duros de la crisis, este tipo de negocio apostó por mantener el empleo, aunque vieran reducidos sus ingresos. Por todo ello, se entiende la gran importancia de estas empresas para el tejido económico del conjunto del Estado. Nueve de cada 10 empresas son familiares. Son la columna vertebral de la economía.

Las empresas familiares crean 4,7 empleos por cada millón de euros de facturación, frente a los 3,1 empleos que crean las no familiares con la misma facturación. Asimismo, en la comparación entre empresas familiares y no familiares parece que el umbral de nivel de productividad para cerrar una empresa no familiar es más alto que en una empresa familiar (en torno a un 40% más alto), esto afirma que las empresas familiares son capaces de sobrevivir con niveles de productividad menores con el objetivo de mantener sus proyectos empresariales.

Otro dato interesante de las empresas familiares es que se endeudan mucho menos que las no familiares. Esto indica que el gestor de este tipo de compañías opta por mantener su empresa con sus propios recursos, reduciendo así el riesgo financiero. Y al mismo tiempo son más rentables económica y financieramente que el resto de compañías. El 58,7% de las empresas familiares no reparte beneficios y opta por su reinversión directa en la propia empresa, debido en parte a que el primer objetivo de este tipo de empresas pasa por la supervivencia y no por la rentabilidad. El 69,1% de estas empresas da prioridad a la continuidad de la empresa, frente al 48,7 % que pone en primer lugar el objetivo económico.

Perfil de la empresa familiar

Las empresas familiares tienen una media de 28 trabajadores, y su antigüedad alcanza los 33 años. Su longevidad es alta, si la comparamos con los 12 años que alcanzan las no familiares. Por otra parte, tienen un ámbito de acción regional o nacional, marcándose como reto su internacionalización. El 67,3% de las empresas familiares no vende fuera de España.

El gerente de la empresa familiar suele ser hombre y pertenece a la familia propietaria de la compañía. El 53,6% de las empresas son propiedad de la primera generación, un 37,3% de la segunda y 9,2% de la tercera o posteriores. El 73% de los equipos directivos de las empresas familiares cuentan con presencia femenina frente al 32% de otras empresas no familiares y, en promedio, el 31,9% de los consejos de administración cuenta con alguna mujer.

Por todo ello, y dada la importancia que tienen las empresas familiares para la creación de empleo y como motor económico de las regiones, la EFCA ha creado un premio para galardonar la trayectoria de este tipo de compañías. Este año se celebra la III Edición del Premio Empresa Familiar. El acto de entrega se realizará en Presidencia del Gobierno el próximo 10 de mayo a las 19:00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife. Este premio que pone en valor el trabajo, la tenacidad y el buen hacer de la familia empresaria galardonada, pero también pone el foco en la importancia del tejido empresarial familiar, en la creación de empleo y como generador de actividad económica en las Islas.

EFCA nace con el fin de promover la cooperación entre las empresas familiares de las Islas para su fortalecimiento, poniendo de relieve la función económica y social del empresariado en una sociedad moderna y dando a conocer la importancia de las mismas como fuente de riqueza y empleo en las islas. Este motivo los lleva a integrarse en el conjunto de asociaciones territoriales de ámbito nacional, vinculadas al Instituto de la Empresa Familiar, mediante un convenio que promueve la organización de actividades, el intercambio de información y documentación.

EFCA se constituyó el 2 de junio de 1999 y hoy el número de asociados asciende a 32 empresas. Los asociados generan una facturación agregado de 1.575,34 millones de euros, el 6,99% de PIB regional.