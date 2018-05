Tándem de hoteleros y Gobierno

El alcalde de Palma de Mallorca intentó despejar incertidumbres sobre los efectos que la prohibición de viviendas vacacionales pudiera tener sobre los habitantes de su ciudad, con las siguientes palabras: "Si una familia dependiera de ese alquiler turístico, la ayudaremos a través de los servicios sociales". Antoni Noguera, de Més per Mallorca, puso así en evidencia dos hechos: uno, que de esos ingresos sobreviven algunos vecinos. Y, dos, que por encima de ellos se impondrá la voluntad de la Administración balear. Y de sus hoteleros.

Es bien sabido que en el otro archipiélago español han nacido algunos de los más potentes empresarios hoteleros actuales. Cuentan con cadenas multinacionales que han expandido sus alojamientos desde Baleares a la mayoría de las grandes áreas turísticas mundiales: el Mediterráneo y el Caribe, sobre todo, pasando por Canarias. Y a lo largo de estas décadas ha quedado también en evidencia en no pocas ocasiones su capacidad de influencia sobre las administraciones locales, que les otorgan las licencias, y regionales o nacionales, que dirigen la política turística.

También en Canarias tiene su sector hotelero un amplio ascendente sobre el poder político. Diversas voces han venido denunciando esta amplia capacidad de presión, sobre todo de los empresarios turísticos de Tenerife (Ashotel), para impulsar por ejemplo la moratoria. Pero el tándem de hoteleros-Gobierno está siendo contestado por sectores cada vez más amplios. A los representantes de los propietarios de alquiler vacacional, que han acusado a los hoteleros de presionar al Gobierno para que aprobara un decreto vacacional a su medida (tumbado parcialmente por el Tribunal Superior), se ha sumado ahora la propia patronal vecina.

El debate ha tenido lugar a través de la plataforma digital canaria especializada en turismo Tourinews, y ha trascendido a la prensa nacional. En ella, el director general de Hoteles Cordial y vocal de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas (FEHT), Nicolás Villalobos, publicó un artículo titulado ¡ Dejarme solo!, en el que criticaba a Ashotel en los siguientes términos taurinos: "¡Dejarme solo!" gritó chulesco el torero desde el centro del ruedo a sus subalternos. "Pero si ya está solo, maestro" le replicó su mozo de espadas, a lo que el matador contrariado corrigió: "¿Y ese toro?, ¿es que no veis ese toro?". El mismo grito y con la misma intención lanza una de las patronales de hoteleros de este archipiélago a su subalterno Gobierno de Canarias. Exige al legislador que le retire del ruedo el toro de la competencia. Se refería así a la presión ejercida por sus colegas tinerfeños sobre el Ejecutivo para que vuelva a apoyar sus posiciones en el nuevo decreto vacacional.

El artículo tuvo rápida respuesta del presidente de Ashotel, Jorge Marichal: "Nos sorprende y halaga el grado de influencia gubernamental que algunos nos atribuyen. Ojalá fuera cierto, pero no lo es. El Gobierno de Canarias defiende que la decisión de desarrollar o no el alquiler vacacional debe quedar en manos de los cabildos y los ayuntamientos, una postura que nosotros compartimos". Y añadió: "Desde Ashotel no imponemos modelos, lo que hacemos es defender el nuestro a capa y espada. No vamos a permitir que nos echen encima el capote de que nos oponemos al crecimiento de la competencia, pero la competencia debe jugar con las mismas cartas".

También bajaron al ruedo los presidentes de la FEHTy de ASCAV: "Desde la FEHT pedimos la regulación de las viviendas vacacionales no desde la prohibición, sino desde la igualdad de competencia", medió José María Mañaricua, mientras Doris Borrego sostuvo: "El problema no radica en las presiones que se puedan ejercer sobre nuestro Gobierno para prohibir las viviendas vacacionales, el problema más bien es que se sucumba a ellas".