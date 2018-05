El PSOE 'anima' a los sindicatos a ir a la huelga general en las calles de Santa Cruz

El Partido Socialista (PSOE) dio ayer su público e implícito apoyo a una eventual huelga general por medio de una de sus voces más autorizadas. Momentos antes de que la manifestación con motivo del Primero de Mayo -Día Internacional de los Trabajadores- echase a andar desde la céntrica plaza Weyler por las principales calles de Santa Cruz de Tenerife, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos -uno de los pesos pesados en Ferraz y en el equipo de Pedro Sánchez-, afirmaba que los sindicatos tienen razones suficientes para llamar al paro laboral a los trabajadores del país. Las palabras del número dos socialista, que escogió la capital tinerfeña para celebrar el Primero de Mayo junto con el secretario general del partido en la Comunidad Autónoma, Ángel Víctor Torres, y su homólogo en Tenerife, Pedro Martín, casi coincidieron en el tiempo con la advertencia del secretario de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias, Gustavo Santana, quien también instantes antes de que las alrededor de 3.000 personas que secundaron la manifestación se pusieran en marcha ya había avisado que la huelga general es una posibilidad que los sindicatos estudian con detenimiento.

Es más, Santana incluso advirtió que la jornada de paro generalizado será realidad hacia final de año si el Gobierno central no corrige el rumbo de sus políticas y no deroga las reformas laborales, que a su juicio han debilitado tanto la posición de los trabajadores en las relaciones con la empresa como el papel de los sindicatos en su defensa. "La economía crece por encima del 3% y, sin embargo, esa recuperación no está llegando al empleo, a los salarios ni a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres", argumentó el líder de UGT en el Archipiélago, que puso énfasis en que no basta con la creación de empleo si este empleo no es efectivamente "de calidad", de modo que en la actual situación todo parece "abocado", agregó, "a una huelga general". Santana incluso aprovechó para hacer un llamamiento a la "unidad sindical" de cara a esa posible convocatoria a los trabajadores, una unidad que sería clave para el éxito o fracaso de la medida.

De hecho, la pancarta que portaba la cabecera de la manifestación que recorrió Santa Cruz rezaba: "Unidad sindical por los derechos laborales y pensiones dignas". Un eslogan que ya de por sí era una declaración de intenciones y una demostración de fuerza que secundaron varios miles de tinerfeños (en los sindicatos hablaron de algo más de 5.000). UGT, Comisiones Obreras (CC OO), Intersindical Canaria e incluso Sindicalistas de Base -organización que nació precisamente tras la escisión de CC OO en Tenerife a causa de las disputas y diferencias en la Federación de Comercio y Hostelería- estuvieron juntos en apoyo a una marcha en la que hubo también banderas del Partido Comunista, de la Unificación Comunista de España (UCE) y hasta algún que otro rostro del Che Guevara sobre el repetido lema del "Hasta la victoria siempre".

Y casi de la mano de los representantes sindicales caminaron junto al resto de los manifestantes varios nombres propios del PSOE en las Islas: también los de la diputada regional Patricia Hernández, que fuera vicepresidenta del Gobierno autonómico hasta su destitución en diciembre de 2016; la vicesecretaria de Acción Política del partido en el Archipiélago, Nira Fierro; el secretario de Relaciones Internacionales en Ferraz, Héctor Gómez; o la diputada en Cortes Tamara Raya, entre otros. Como viene siendo habitual cada Primero de Mayo, el PSOE -cuyo origen histórico está indisolublemente unido al de la UGT- casi acaparó los rostros de políticos que apoyaron la manifestación en la capital tinerfeña.

Fue José Luis Ábalos quien ejerció a modo de portavoz de la comitiva socialista, un Ábalos que con su desplazamiento a Canarias puso rostro al apoyo de Ferraz a Torres ahora cuando los partidos comienzan a tomar posiciones de cara a la cita electoral de mayo del próximo año. Con dos banderas republicanas al fondo y entre los primeros gritos de "¡Rajoy, escucha, el pueblo está en la lucha!", el secretario de Organización del PSOE reconoció abiertamente que los sindicatos tienen motivos para estudiar la posibilidad de una huelga general, fundamentalmente, explicó, por la poca consideración del gabinete del Partido Popular (PP) hacia los acuerdos y la concertación sociales y por cómo ha intentado arrinconar a los sindicatos en negociaciones de este ámbito. De esta forma, el número dos socialista animaba a los representantes de los trabajadores a dar el paso en pos de la huelga general, si bien a renglón seguido precisó que deben ser estos quienes tomen la decisión. Ábalos insistió también en los males de la reforma laboral -se refirió a la reforma del PP aunque la primera piedra de los cambios en las relaciones laborales la puso el propio PSOE en 2010 con el real decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, a las que precisa y paradójicamente siguió una huelga general- e hizo especial hincapié en la necesidad de repotenciar la negociación colectiva, que con los cambios del PP ha perdido peso en favor de la negociación en el seno de cada empresa, lo que deja en posición de debilidad a los empleados.

Al hilo de las palabras de su correligionario, Ángel Víctor Torres pidió "un clamor ciudadano contra las políticas del gobierno del PP, especialmente contra su reforma laboral y las nefastas consecuencias que su aplicación ha demostrado desde su entrada en vigor en el año 2012". "Es necesario que esta manifestación sea un clamor ciudadano ante una reforma laboral del PP injusta, insolidaria, desigual, que va en contra de la cohesión de las clases sociales, que empobrece a los más pobres y que enriquece a quienes tienen más recursos", expuso el líder del PSOE en la Comunidad Autónoma.

Durante la manifestación, los gritos en defensa de pensiones y salarios dignos se mezclaron con otros por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por mejores condiciones laborales para las kellys -las camareras de piso-, por la ilegalización de los paraísos fiscales y hasta "por un Sahara libre" y por la "descolonización" de Canarias.

La manifestación en Santa Cruz de Tenerife tuvo su gemela en la otra capital de la región, Las Palmas de Gran Canaria, y fue una de las más de 70 que tuvieron lugar en toda España, incluidas las que se organizaron en las 50 capitales de provincia.