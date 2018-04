Canarias incrementará la presión inspectora contra el alquiler turístico ilegal

El negocio alojativo de Canarias afronta grandes retos que debe saldar con éxito para no perder las cotas alcanzadas en los últimos años. Así lo explicó este lunes el consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, durante el Foro LA PROVINCIA celebrado en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria. Entre esos envites, se encuentra la regulación del alquiler vacacional y el combate contra las irregularidades que pueden darse en ese ámbito. Contra esos comportamiento alejados de las normas, Castellano anunció un incremento de los recursos con los que cuenta la inspección. "No podemos permitirlo", señaló.



Sobre todo porque en el actual contexto cambiante en el que se desarrolla la principal industria canaria, que el consejero equiparó a la modernidad líquida que describió el sociólogo Zygmunt Bauman, las Islas no pueden permitirse errores. Por ejemplo, el de verse sometidas a un juicio público negativo por un servicio al margen de la ley. Menos aún cuando en el presente la redes sociales permiten una amplia difusión de las opiniones de los clientes.



Castellano señaló que de las 131.000 camas que en la actualidad se ofertan en las plataformas especializadas en pisos turísticos, "solo 18.000 están regularizadas". De ahí que en el borrador de decreto cuya salida a información pública volvió a declarar como inminente -estaba prevista para marzo- el integrante del Ejecutivo de Fernando Clavijo, se incluya la obligación que tendrán los soportes digitales de comercialización de solicitar a los anunciantes "el número de registro", una prueba de que están dentro del marco de la ley.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) no se ocultó al hacer llegar al consejero su preocupación por la posibilidad de que la convivencia entre los usos turístico y residencial derive en una oferta sin control por parte del segundo. De hecho, según explicó su vicepresidente, Tom Smulders, tienen muy avanzado un "pacto de caballeros" con Booking para que atienda las denuncias de los propietarios de apartamentos. Según este, la empresa con sede central en Holanda retiraría de su web los inmuebles que generan competencia desleal.

El responsable público del principal motor de la economía canaria detalló que la llegada de visitantes en los primeros meses de este año mantiene la intensidad de 2017, cuando se rozaron los 16 millones de viajeros. Eso a pesar del retorno al mercado con gran intensidad de los competidores de la cuenca mediterránea como Egipto o Turquía. Ya en el pasado ejercicio, cuando estos países y otros gozaban de incrementos en las estadísticas de llegadas "de dos dígitos", las Islas vivieron el mejor año de su historia en la mayor parte de las variables más importantes. Por ello, Isaac Castellano estimó como poco probable una inmediata caída de los precios hoteleros en las Islas.

No obstante, el consejero advirtió la necesidad de "consolidar el liderazgo" a base de "formación, rehabilitación [de la planta alojativa], sostenibilidad" y manteniendo la "confianza". Al tiempo deben diversificarse los mercados en los que el Archipiélago encuentra los principales nichos de clientes. "Esa es la mejor manera de afrontar las eventualidades", explicó, a las que pueden verse sometidos los principales sostenedores del negocio.

Al respecto, el consejero detalló que la caída de clientela británica que pueden acarrear el brexit y la pérdida de conectividad por la desaparición de algunas aerolíneas, se ve compensada por el incremento de viajeros alemanes y nacionales. De hecho, de cara al verano se registra un aumento de las plazas aéreas "del 0,8%", anunció.