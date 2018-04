El Gobierno impulsó la investigación a Ramírez por presunto fraude fiscal

El Gobierno central impulsó la nueva investigación abierta contra el empresario canario Miguel Ángel Ramírez en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto fraude a la Seguridad Social de más de dos millones de euros. El Consejo de Ministros acordó remitir a la Fiscalía en septiembre del año pasado el acta de infracción elaborado por la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas a Seguridad Integral Canaria (SIC), relativo a los ejercicios 2012 y 2013, al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de irregularidades detectadas por el organismo inspector contra los trabajadores y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Sobre el presidente de la UD Las Palmas y propietario del Grupo Ralons, al que pertenece SIC, pesa una orden de busca y captura -y sobre la que su defensa ha interpuesto un recurso de forma por considerarla ilegal- dictada el pasado jueves por el magistrado titular del órgano judicial número 6 de la capital grancanaria, Luis Galván, por no comparecer ese día a una citación para que declarase como investigado por el presunto fraude a la Seguridad Social.

Al cierre de esta edición, Ramírez tenía previsto viajar en un avión privado hasta Gran Canaria desde Miami -donde se encontraba por motivos laborales- para ponerse a disposición de la Justicia y aclarar lo que, a su juicio, "es un malentendido". La voluntad del empresario, según declaraciones realizadas en los programas deportivos de la Cadena Ser, Onda Cero y Cope, es colaborar con el órgano judicial, proporcionando todos los datos e informes que sean necesarios, para defenderse del nuevo delito por el que se le investiga. Ramírez argumentó que nunca ha evadido sus responsabilidades y que no pretende huir al tiempo que recalcó que no es un prófugo de la Justicia.

Seguridad Integral Canaria -en proceso concursal desde enero de este ejercicio- habría incurrido en unas supuestas irregularidades en el pago de los sueldos a sus trabajadores por la incorrecta configuración de la bases de cotización de los mismos al no incluir las remuneraciones a las que tenían derecho como consecuencia del descuelgue del convenio colectivo estatal de seguridad entre los años 2012 y 2014.

Galván, tras la ausencia de Ramírez a la citación del día 19, emitió la orden de busca y captura al entender que la conducta del empresario es "contumaz y rebelde" con el llamamiento que fue cursado el 13 de marzo. En el auto, el juez expone que el dueño del Grupo Ralons programó un viaje de ida y vuelta a Miami, según la documentación aportada por su propia defensa, entre los días 24 de marzo y cuatro de abril. La llegada a Gran Canaria, indica el magistrado, se tendría que haber producido durante la jornada siguiente tras la escala en Madrid. "Pero el Sr. Ramírez no hizo uso de ese billete, que le hubiera permitido comparecer" el día en el que estaba citado, destaca Galván, porque el empresario compró un nuevo pasaje el 11 de abril para un vuelo que partía ayer desde la ciudad estadounidense con llegada a Gran Canaria prevista para hoy. "Ha preferido dilatar cuando no sustraerse definitivamente a la Administración de Justicia adquiriendo un billete con fecha posterior a la señalada para su declaración", explica el magistrado, que recalca a su vez que los abogados de Ramírez pusieron en conocimiento del Juzgado la compra del nuevo pasaje el mismo día de la citación. "El hecho de que su defensa manifieste que su defendido comparecerá el día 26 del presente mes y año acrecienta más la falta de respeto al llamamiento quebrantado, pues parece que queda a criterio del citado investigado cuando deba recibírsele declaración", añade.

La defensa de Ramírez no solo considera que esta acción es precipitada y desproporcionada, sino también ilegal porque no se comunicó personalmente la citación al empresario. Bajo su punto de vista, el trato dispensado al empresario está siendo "totalmente desigual" al dado a cualquier persona que es citada a declarar, puesto que no se le hizo un apercibimiento de que si no acudía ante el juez, se ordenaría su detención. En el recurso de reforma interpuesto en contra de la orden de busca y captura -presentado el viernes y complementado el lunes-, la defensa argumenta que la notificación de la citación se hizo en contra de lo establecido en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el punto 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al comunicarse el emplazamiento a declarar a través de un procurador en vez de en persona y en la sede de Seguridad Integral -que según sus abogados "no es el lugar de trabajo de Miguel Ángel Ramírez" al no ser administrador de la sociedad ni empleado- en lugar de en su domicilio.

El magistrado ya ha dado traslado a las partes del recurso, -a la Fiscalía como querellante y a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social- que tienen dos días para responder sobre el mismo tras recibir la notificación. Una vez que el juez reciba los pronunciamientos, resolverá. Contra la decisión del magistrado cabe recurso de apelación ante la sala. En cualquier caso, el recurso presentado por la defensa de Ramírez no paraliza el proceso, por lo que la Policía tiene la orden de detenerlo una vez que pise suelo español.

La defensa del empresario canario entiende que esta investigación debe tramitarse en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, cuya titular es Victoria Rosell, pues en este órgano judicial ya tiene abierta una causa por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social entre 2009 y 2013 por pagar a los trabajadores de SIC las horas extraordinarias como dietas, que tributan menos. Los abogados defensores, que entienden que la nueva querella de la Fiscalía es una "derivación" que busca "engrosar procesalmente todo", aseguran que los delitos por los que se le investigan están ya prescritos.

Los sindicatos denunciaron ante la Inspección Provincial de Las Palmas de Trabajo y Seguridad Social el incumplimiento del convenio marco del sector de la seguridad. La compañía acordó el 14 de marzo de 2012 con el comité de empresa un acuerdo al margen del convenio sectorial, que estuvo vigente durante dos años y por el que el salario base se redujo en un 17,11% o se suprimieron los pluses de nocturnidad y festividad, entre otros aspectos. Asimismo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulo dicho pacto con los trabajadores el 5 de marzo de 2013, sentencia que fue confirmada el 16 de noviembre de 2015 por el Tribunal Supremo tras el recurso presentado por SIC.

El 23 de febrero de 2016, tal y como recoge el auto de admisión a trámite de la querella interpuesta por la Fiscalía contra el presidente de la UD Las Palmas y dueño del Grupo Ralons como administrador de hecho de SIC y contra Héctor de Armas como administrador de derecho de esa compañía, la Inspección Provincial de Trabajo se dirigió a la compañía para que aportase la documentación necesaria sobre los ejercicios investigados, pero "durante las actuaciones inspectores SIC mantuvo una actitud de reiterada obstrucción, aportando la documentación requerida de manera diferida hasta en siete ocasiones". El auto recoge que nunca se llegó a aportar los datos salariales de 40 trabajadores ni los cuadrantes o registros diarios de jornada de 2012, así como tampoco los listados de las horas extraordinarias, nocturnas y festivas tanto de ese año como de 2013. En los datos aportados, además, se encontraron "numerosos errores y contradicciones", como que Ramírez figuraba como vigilante de seguridad y con datos salariales entre marzo de 2012 y febrero de 2013.

En el auto de admisión de la querella se destaca, a su vez, que la reducción de los sueldos de los empleados no buscaba reflotar la empresa dado que la compañía aumentó su cifra de negocio y amplió la plantilla de 2012 a 2013, pasando de un resultado de explotación de 838.704 euros a 2,46 millones.

Anoche, en el programa El Larguero de la Cadena Ser, Ramírez defendió la actuación del administrador de SIC. "Si cometes algún error, tienes que responder por ello. En este caso, yo no dirijo la compañía, pero dudo mucho que mi administrador haya hecho algo de lo que se le acusa", afirmó.

En septiembre del pasado ejercicio, los sindicatos también denunciaron ante la Fiscalía que SIC seguía abonando los salarios mensuales "sin respetar el convenio estatal a que viene obligada y sigue sin cotizar a la Seguridad Social por los importes allí fijados". A partir de enero de este año, según las fuentes consultadas, y a raíz del proceso concursal, es cuando la empresa comenzó a pagar los sueldos en función de los salarios que marca el convenio sectorial. Estas mismas fuentes indican que, como consecuencia de esos incumplimientos que denuncian, la investigación sobre SIC podría extenderse a más años y, por tanto, incrementar la cantidad supuestamente defraudada con la consiguiente multa.