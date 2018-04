Tenerife y La Palma se quedan sin candidatos a la seguridad de sus aeropuertos

El concurso de adjudicación de la seguridad en los aeropuertos de La Palma y Tenerife (Norte y Sur) ha sido declarado desierto tras no pasar el corte Ombdus, la única empresa que optaba a ese lote. Actualmente el servicio de seguridad de estos tres aeródromos lo prestan 280 empleados de Prosegur, compañía que no se presentó a esta nueva convocatoria. Ombdus fue excluida de las once convocatorias a las que se presentó en toda España, incluida la de los aeródromos de mayor tráfico de la provincia occidental canaria.

En el caso de los aeródromos de la provincia de Las Palmas, las exclusiones han dejado a un único candidato para gestionar su seguridad, la empresa Ilunion. Los de La Gomera y El Hierro fueron agrupados en un mismo lote con los aeropuertos que registran menos de 400.000 pasajeros anuales de toda España. Eulen es la única aspirante en liza tras ser descartadas otras dos compañías.