Ponga una mosca en mi sopa

La novedad alimenticia de 2018 ha llegado esta semana a Canarias. No se trata de ninguna fruta de América Central, ni de la carne de un animal australiano, ni tampoco de un plato con una densa salsa proveniente del Sudeste Asiático. Esta vez viene de más cerca. Ahora mismo se encuentra polinizando las flores del parque, arremolinándose alrededor de las migas del pan del desayuno y, desde hace unos días, en los estantes del supermercado.

Ya no es necesario desplazarse a las concurridas calles de Bangkok para degustar comida a base de insectos. Desde esta semana solo hace falta coger la guagua hasta el Centro Comercial La Ballena. Esta es la apuesta de los supermercados Carrefour para 2018, ofrecer, de la mano de la marca Jimini's, un surtido de productos hechos a base de insectos, que incluyen gusanos al ajillo con finas hierbas, grillos con salsa barbacoa o una barrita dietética con sabor a higo y chocolate hecha de harina de saltamontes. Una estrategia con la que pretenden transformar el rechazo a los bichos en ganas de probarlos.

Y de momento la acogida ha sido muy positiva, según aseguró Iván Rauet, gerente del establecimiento. "Solo lo publicamos en Facebook y la respuesta ha sido mucho mejor de la que esperábamos", comentó el encargado, que explicó que en menos de una semana casi han agotado la primera remesa. "Si no es habitual comerlos, es por una barrera cultural, porque el aspecto de los cangrejos tampoco es muy apetecible, pero los consideramos manjares", apuntó el directivo. Juan Manuel Suárez es uno de estos curiosos que , tras ver el anuncio en redes sociales, no pudo resistirse. "Hemos venido a por los grillos y de paso ya hacemos la compra", aseguró sonriente y añadió que, a pesar de su ilusión, su mujer "no puede ni verlos".

La razón por la que los insectos han aterrizado ahora en los supermercados es el reglamento 2283/2015 de la Unión Europea (UE) que entró en vigor el pasado 1 de enero. El texto comunitario reconoce a los insectos como Novel Food y permite su comercialización en el territorio de la Unión, previa solicitud de un permiso a las autoridades.

Ahora el principal objetivo de los empresarios es superar el rechazo cultural que tiene la ingesta de estos animales en Europa. Para ello las compañías se han buscado la manera de enmascararlos. Más allá de los vistosos escorpiones cubiertos de chocolate o las crujientes larvas de gusano, las multinacionales pretenden hacerse un hueco en el mercado con macarrones hechos con harina de grillo, complementos alimentarios o barritas energéticas, aptos para aprensivos pero que mantienen sus beneficios nutricionales.

Lluís Serra Majem, director del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de Las Palmas, cree que es posible que se integren los insectos en los hábitos de los occidentales pero nunca en "el gran consumo". "De momento su precio no es competitivo, no se produce suficiente cantidad como para que deje de ser un alimento para pijos", señaló el investigador. Aseguró que igual que ahora se recomienda la quinoa en dietas, en el futuro la moda será introducir insectos. "La mayoría son insípidos, pero tienen una textura crujiente", comentó Serra, que comparó la sensación al morderlos con "la morena frita en Canarias".

Señaló que el interés por incorporar estos animales en las mesas occidentales tiene que ver con los esfuerzos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que "llevan defendiéndolo desde hace años como una posible solución para el hambre y la huella ecológica de la ganadería".

La FAO prevé que la población mundial siga creciendo sin control y que en 2030, en poco más de una década, se alcancen los 9.000 millones de personas, lo que generará nuevos retos alimenticios y medioambientales. Uno de los grandes riesgos ecológicos es el masivo consumo de carne, especialmente por la necesidad de destinar grandes espacios para el ganado y sus emisiones de gases de efecto invernadero. La alternativa son los insectos, que no solo emiten una cantidad mínima de dióxido de carbono, sino que ayudan a transformar los desechos de los animales en proteínas de alta calidad que podrían usarse como pienso. Además, no precisan de hormonas ni vacunas para ser los reyes de la productividad en el mundo animal. Un grillo necesita ocho veces menos cantidad de alimento que las vacas para generar un kilo de proteínas. Estos animales también aportan aminoácidos, grasas poliinsaturadas y micronutrientes como el hierro o el cobre.

"Esta gran productividad es lo que los hace más atractivos", explicó Serra, que añadió que no tienen por qué suponer un problema sanitario si se tratan correctamente, igual que pasa con otras alternativas nutricionales como pueden ser las algas.

A pesar de ello, Serra Majem sigue considerando que "está muy bien explorar", pero que, de momento, aún queda mucho tiempo para que nos convenzan a los occidentales de que "los bichos tienen una pinta apetecible".