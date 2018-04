Linde alerta del perjuicio que genera el "pobre" crecimiento de los salarios

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, criticó ayer en el Congreso de los Diputados la "pobre e insuficiente evolución salarial" que se produce en España. "No suben como quisiéramos", señaló sobre los sueldos que perciben los asalariados durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos.

Partiendo de ese punto, manifestó que es algo que "ocurre en toda la zona euro" y que, de hecho, es un tema de discusión en los encuentros que celebra en instituciones internacionales. "Se discute en las reuniones bimensuales del Banco de Pagos de Basilea cada vez que nos reunimos", expuso y aseguró que existen "muchas explicaciones" para que la política salarial sea esta. Entre ellas mencionó "la globalización, el uso de la mecanización, la informática y sistemas más modernos de robotización".

Además, el gobernador del Banco de España apuntó que el escaso movimiento al alza de los sueldos "está retrasando la normalización de la política monetaria en Europa", ya que esta "evolución salarial pobre" hace que la inflación no suba tanto como quisieran desde las instituciones monetarias.

Respecto a cómo impulsar una mejora de los salarios, Linde explicó que "hay que intentar que haya más actividad, mejorar la productividad y no poner freno al empleo", y señaló que España "no puede decidir por su cuenta una evolución salarial distinta a la de los países que la rodean". "No funcionaría, pero si funcionase de forma parcial sería muy malo", advirtió.

Por otra parte, el gobernador avanzó que el supervisor económico está trabajando en un análisis que dará a conocer el próximo mes sobre la situación de desigualdad que se da en España, para la que entiende como "primer factor" el nivel de desempleo que aún se soporta. Por ejemplo, en Canarias, según la última EPA, la tasa se mantiene por encima del 20%.

El mencionado informe abordará la situación del desempleo no sólo desde la falta de trabajo en términos absolutos, sino también desde el número decreciente de horas trabajadas. "El problema de la desigualdad tiene que ver con que haya desempleados y que estos trabajen menos horas, pocas horas", explicó.