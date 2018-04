Binter, la única compañía española galardonada por los Travellers' Choice

TripAdvisor®, la web de planificación y reserva de viajes, ha anunciado hoy los ganadores de sus premios Travellers' Choice® Aerolíneas, que reconocen las compañías aéreas favoritas de los viajeros en todo el mundo.Con respecto a las aerolíneas españolas, la canaria Binter Canarias se posiciona como la única ganadora en esta edición al conseguir el premio en la categoría de clase turista de la lista de Europa.

Singapore Airlines ha sido nombrada como mejor operadora del mundo, pasando del 2º puesto de 2017 al número 1, seguida de Air New Zealand, que sube tres puestos en la lista, y de Emirates, que pasa de ser la favorita del año pasado a ocupar el tercer lugar en 2018.

En el listado europeo, la compañía británica Virgin Atlantic se ha posicionado en primera posición. Los ganadores de los premios Travellers' Choice Aerolíneas han sido seleccionados utilizando un algoritmo que tiene en cuenta la cantidad y calidad de los comentarios y clasificaciones de las aerolíneas de todo el mundo durante un periodo de 12 meses en vuelos de TripAdvisor.

Teniendo en cuenta el éxito de los premios Travellers' Choice Aerolíneas inaugurales del año pasado, las categorías de premios se han ampliado para 2018 para reconocer a 69 aerolíneas que ofrecen una calidad, un valor y un servicio excepcionales en todo el mundo. Además del ranking mundial, los premios Travellers' Choice galardonan a las mejores aerolíneas de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Pacífico Sur y Oceanía, África y Océano Índico, y Oriente Medio. Los reconocimientos también destacan a las principales aerolíneas en cuatro clases de servicios distintos: Primera Clase, Clase Business, Clase Turista Premium y Clase Turista.

Del listado global de las mejores aerolíneas del mundo, las compañías asiáticas han destacado posicionando cuatro de sus operadoras en el Top 10: Singapore Airlines (1ª), Japan Airlines (4ª), EVA Air (5ª) y Korean Air (10ª). Por detrás le sigue Oriente Medio, con dos de sus aerolíneas dentro de esta selección: Emirates (3ª) y Qatar Airways (8ª).



Las 10 mejores aerolíneas del mundo



1. Singapore Airlines, Singapur

En palabras de un usuario de TripAdvisor: "Acabamos de llegar a Birmania. El vuelo desde Barcelona a Singapur ha durado 12 horas. El personal muy atento, comida buena y asientos cómodos. Volveremos a volar pronto con esta compañía. Seguramente unas de las mejores en las que hemos volado".

2. Air New Zealand, Nueva Zelanda

"Un muy buen servicio y una compañía muy seria. La atención a bordo fue sumamente correcta y el entretenimiento muy variado. Ideal para un vuelo tan largo", comenta un usuario de TripAdvisor.

3. Emirates, Emiratos Árabes Unidos

Los usuarios de TripAdvisor de todo el mundo la califican con comentarios como "el mejor servicio a bordo del mundo", o "Puntualidad, buena organización, comodidad".

4. Japan Airlines, Japón

"JAL desde que vas llegando al mostrador sientes que lo que te espera en el viaje es algo bueno. La atención es de lo mejor, tanto fuera como dentro del avión. Puntuales en los horarios, siempre pendientes de lo que puedas necesitar, tratando en todo momento de buscar tu comodidad. 100% recomendable", afirma un usuario de TripAdvisor.

5. EVA Air, Taiwán

Un usuario de TripAdvisor confirma: "Realmente una experiencia muy buena, el avión impecable, la atención de abordo fabulosa y muy esmerada, la cabina muy buena. Puntualidad, eficiencia y mucha cordialidad".

6. Southwest Airlines, Estados unidos

"Una línea aérea de bajo coste con ventajas de políticas de equipaje excelentes. Los aviones son cómodos y el trato muy bueno. La recomiendo", afirma un usuario de TripAdvisor.

7. Jet2.com, Reino Unido

Algunos de sus usuarios hablan sobre la aerolínea con estas palabras: "Aunque no conocía la compañía, me lleve una grata sorpresa, el avión más amplio que los demás de bajo coste. El personal muy amable. Volvería a volar con ellos sin dudarlo"; "Marcan la diferencia"; "Excelente en todos los sentidos".

8. Qatar Airways, Qatar

Así describe la aerolínea un usuario de TripAdvisor: "Muy puntuales y el personal de a bordo muy atento y agradable. Entre la ida y la vuelta cogimos 4 aviones y en todos hemos tenido la misma sensación de permanente atención al pasajero. sin duda repetiremos con Qatar".

9. Azul, Brasil

"Fue un vuelo sin problemas, no hubo retrasos y la atención es excelente. Incluso en la escala en Belo Horizonte donde teníamos solo una hora para cambiar de avión, retirar las maletas y hacer el ingreso a Brasil, no hubo ninguna demora. El servicio es muy bueno y sin duda viajaría nuevamente y recomendaría esta aerolínea", comenta un usuario de TripAdvisor.

10. Korean Air, Corea del Sur

"Volando a la excelencia", son las palabras con las que un usuario ha utilizado para clasificar esta aerolínea.

Ganadores globales por Clase de Servicio

Este premio reconoce a las aerolíneas de todo el mundo que brindan una experiencia de viaje excepcional en cada vuelo.

Mejor Primera Clase: Singapore Airlines, Singapur

Mejor Clase Business: Qatar Airways, Qatar

Mejor Clase Turista Premium: Air New Zealand, Nueva Zelanda