Tenerife gana a Gran Canaria la 'batalla' por el primer vuelo directo con Israel

Aunque las instituciones de Gran Canaria lo intentaron, finalmente ha sido Tenerife la isla que ha conseguido que su Aeropuerto Internacional Reina Sofía sea desde hoy mismo el lugar de origen y destino del primer vuelo directo de la historia entre el Archipiélago e Israel, en Oriente Próximo. Una ruta que operará la aerolínea SmartWings, filial del segmento de bajo coste y para vuelos regulares de la compañía Travel Services -la mayor de la República Checa-, con periodicidad semanal, si bien a partir del próximo 9 de junio, y coincidiendo con el comienzo de la temporada estival, se añadirá una segunda frecuencia.

El consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, explicó que el comienzo de la "lucha" por lograr la conexión directa con Tel Aviv se remonta a años atrás, tantos como la corporación insular lleva promocionando la Isla en el Estado hebreo. Una lucha que también emprendieron las instituciones de Gran Canaria para tratar de que fuera el aeropuerto de Gando el origen y destino de este nuevo vuelo, tal como desveló Lenka Vikova, representante de SmartWings, en la rueda de prensa junto al presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, y el susodicho Bernabé. "Lo han intentado", concedió Vikova, hasta el punto de que en la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid a mediados de enero, representantes institucionales de Gran Canaria "se quejaron mucho" de la elección de Tenerife por parte de Travel Service, que a finales del año pasado adquirió la mayor parte de los títulos de Czech Airlines, de modo que ofrece ya vuelos a 423 destinos y mueve anualmente a más de seis millones de pasajeros.

Bernabé subrayó que si el Cabildo ha conseguido vencer en esta particular "batalla" turística, como en general en las "muchas batallas" que gana y de las que se benefician también el resto de islas, puntualizó, se debe en buena medida a que "quien primero pega pega dos veces". El consejero insular aludió de esta forma a la labor promocional, "callada y discreta", que la institución lleva haciendo en Israel desde hace un lustro, para la que incluso se ha invertido en la elaboración de material en hebreo, la lengua de más de seis de los 8,5 millones de habitantes del Estado de Oriente Próximo y de la mayoría de las comunidades de la Diáspora. Así pues, la elección de Tenerife para esta primera ruta entre el Archipiélago y Tel Aviv "no es un regalo caído del cielo, sino que es fruto del esfuerzo", enfatizó.

Tanto Alonso como Bernabé precisaron que el hecho de que la primera ruta sea con Tenerife no quiere decir que no puedan abrirse en el futuro nuevas conexiones con Gran Canaria o con otras islas, algo que el presidente del Cabildo deseó y que la representante de SmartWings no descartó. Lenka Vikova dijo confiar en que la demanda sea alta para que en verano de 2019 pueda ampliarse el servicio a una tercera ruta semanal.

Con este nuevo vuelo, Tenerife está conectada con 154 destinos por medio de 319 rutas que operan más de 70 compañías.