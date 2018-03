El acuerdo presupuestario de PP y Cs eleva las pensiones más bajas el 2%

Una parte de los pensionistas tendrá este año una subida del 2% -en lugar del 0,25% aplicado desde enero y contestado en la calle con movilizaciones masivas de los jubilados- y otra parte se beneficiará de rebajas fiscales en el IRPF, siempre que se apruebe el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ha pactado con Ciudadanos (C's). El presidente de esta última formación, Albert Rivera, anticipó ayer algunos pormenores de un borrador de cuentas públicas que, como concertó el Ejecutivo con los sindicatos, incluye también un incremento de hasta el 1,95% del salario que perciben los empleados públicos.

El Consejo de Ministros da hoy luz verde al proyecto presupuestario, cuya aprobación en el Congreso de los Diputados queda supeditada a que el PP consiga, además de la adhesión de Ciudadanos, la del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y las de los dos diputados canarios: Ana Oramas, de Coalición Canaria, y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Los populares se mostraron "optimistas" sobre el diálogo con los nacionalistas vascos. Rivera, por su parte, presentó como un logro de Ciudadanos haber "torcido el brazo" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para mejorar las pensiones y rebajar el IRPF.

Pensiones

El presidente de Ciudadanos habló de una subida del 2% "para las pensiones mínimas y las de viudedad", sin precisar más. Las pensiones mínimas contributivas las cobran personas que, habiendo cotizado durante el período exigido para tener derecho a una prestación, no alcanzan ciertos límites de ingresos y reciben por ello un complemento con cargo a los Presupuestos del Estado (complemento a mínimos). Las cuantías de estas pensiones varían según el tipo y las circunstancias familiares. Para un jubilado con cónyuge a cargo, ese mínimo es ahora de 789 euros. En este caso, la subida del 2% supone unos 16 euros al mes. En Canarias hay 98.354 personas que perciben las pensiones contributivas mínimas y que por tanto serán beneficiarias de una revalorización que, en principio, evita la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. No trascendió si la mejora llegará también a las pensiones no contributivas, las más bajas de todas (menos de 400 euros, por lo común).

Rivera habló en general de una subida en las pensiones de viudedad. Ciudadanos precisó después que se trata del compromiso, pendiente desde 2011, de subir del 52% al 60% el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de estas pensiones. El alcance económico efectivo y el número de beneficiarios dependerá de los detalles del reglamento. La propuesta que se divulgó meses atrás beneficiaba a una minoría de viudas.

IRPF

La rebaja fiscal que ayer esbozó Ciudadanos supone subir de 12.000 a 14.000 euros el nivel de ingresos de los contribuyentes que quedan exentos de tributar por IRPF. Asimismo, las rentas de entre 14.000 y 18.000 euros tendrán otra bonificación que supondrá 300 euros de media. También se contempla una deducción de 200 euros "para pensionistas con pocos recursos". Consistirá en un ingreso mediante la fórmula de "impuesto negativo" (se percibe a través del IRPF aunque no se tenga obligación de tributar). Esa misma fórmula se usará para bonificar a las familias con hijos de hasta tres años de edad.

Complemento

El proyecto de cuentas públicas incorpora asimismo un complemento salarial de 400 euros para jóvenes con contratos de formación.

Funcionarios

El acuerdo del Ministerio de Hacienda con los sindicatos supone que, con cargo a los Presupuestos de 2018, la subida salarial para los funcionarios será de hasta el 1,95%: 1,75% fijo y 0,20% correspondiente a un fondo adicional que las Administraciones podrán aplicar a colectivos específicos.

El ministro Montoro expuso los pormenores del comportamiento del déficit en 2017, equivalente al 3,07% del PIB (3,11%, incluyendo las ayudas a la banca), de forma que se cumplió el límite marcado por la UE (3,1%), aunque España seguirá bajo vigilancia (Protocolo de Déficit Excesivo). El nivel de cumplimiento por niveles fue el siguiente: la Administración central incumplió su objetivo del 1,1% al registrar un déficit del 1,86%, así como la Seguridad Social (1,48% para un límite del 1,4%); cumplieron las comunidades autónomas, 0,32% (techo del 1,6%), y las corporaciones locales, superávit del 0,59%. Canarias, con un superávit del 0,67%, estuvo entre las que cumplieron con mayor holgura.