El Santander debe devolver 80.000 euros a dos palmeros por omitir el riesgo de un bono

El Juzgado de Los Llanos de Aridane ha condenado al Banco Santander a devolver 80.000 euros a un matrimonio palmero por haber omitido los riesgos de un producto financiero que adquirieron en 2007 asesorados por el banco. Se trata de los conocidos como Valores Santander, unos títulos emitidos por la entidad con el objetivo de financiar la compra del banco holandés ABN Amro.

Según la sentencia, que puede ser recurrida y a la que ha tenido acceso La Opinión de Tenerife, este matrimonio de La Palma, defendido en el proceso judicial por la letrada Sandra Barrera de Zoom Asesores, suscribieron tras recibir una llamada del director de la sucursal un contrato denominado Producto Amarillo por un valor de 80.000 euros. El empleado les trasladó que se trataba de un producto "muy seguro y conveniente para sus ahorros", como si se tratara de un depósito.

Sin embargo, la sentencia recoge que estos valores no eran simples bonos que ofrecían un determinado interés, sino que tras el vencimiento del contrato la entidad no reintegraba a los clientes lo invertido, sino que lo devolvía transformado en acciones del banco. Además, estas acciones no se adquirían al precio que marcara la cotización del mercado en ese momento, sino a un precio previamente establecido en el contrato, por lo que podían perder parte del dinero.

De esta manera, la sentencia añade que el producto podría denominarse como un "préstamo de los clientes al banco Santander" para que comprara acciones del holandés ABN Amro, por lo que afirma que la entidad "adquirió ese otro banco, pero soportando las pérdidas de la operación a sus clientes".

Por todo esto, la justicia aclara que los Valores Santander resultan ser un producto de naturaleza compleja y con un componente claramente especulativo, en el que los riesgos que se asumían no eran comparables con los de una simple compra de acciones.

Además, el fallo judicial mantiene, que a pesar de que en el momento de la firma del contrato aún no se encontraba en vigor la normativa que reforzó la información que las entidades debían ofrecer a cada tipo de cliente, sí que existían otras leyes que obligaban al banco a informar de los riesgos del producto.

La sentencia concluye que el perfil inversor de los clientes demandantes era de tipo minorista, algo que no cuestionaba la entidad bancaria. Pero mientras ellos se definían de perfil conservador, el banco señalaba que tenían conocimientos financieros porque eran empresarios y tenían capacidad suficiente para comprender la naturaleza, características y riesgos de los Valores Santander.

Sin embargo, los clientes tan solo habían contratado con anterioridad un único producto de inversión, que no puede equipararse en riesgos y complejidad con el contrato firmado para adquirir los Valores Santander. Por lo tanto, la sentencia aclara que "no puede afirmarse que en el momento de la contratación el perfil inversor de los clientes era suficiente y adecuado para conocer la naturaleza, funcionamiento y efectos de los Valores Santander".

Por otro lado, la resolución judicial también evidencia que el papel que ejerció el director de la oficina bancaria, que asesoró al matrimonio para adquirir este tipo de bono, fue determinante para que ellos se decidieran a firmar, debido a la relación de confianza que mantenían con la entidad bancaria, de la que eran clientes al menos desde el año 2001.

Por lo tanto, considera probado que "la información que se proporcionó fue insuficiente y no contemplaba con claridad y precisión los riesgos del producto adquirido". Además, añade que "no se les advirtió de los verdaderos riesgos de la operación, poniendo énfasis únicamente en las bondades del producto y en especial a su alta rentabilidad".

También se asegura que los clientes no recibieron el tríptico informativo ni siquiera después de firmar el contrato. Lo que sí recogieron fue lo que se llama Nota de Valores, un documento de 92 páginas "difícilmente entendible a menos que se tengan conocimientos financieros avanzados".

Por todo esto, la Justicia declaró la nulidad por vicio del consentimiento del contrato suscrito por este matrimonio palmero y el Banco Santander en 2007.

De esta manera, el Juzgado condena a la entidad a "restituir a los demandantes el capital invertidos con la adquisición de los denominados Valores Santander más los intereses legales correspondientes". Además, les obliga a pagar las costas procesales. Por otro lado, los demandantes deben restituir las acciones obtenidas tras canjear los valores. Sin embargo, el fallo no es firme ya que contra esta sentencia cabe formular un recurso de apelación.