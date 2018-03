El nuevo plan de Hacienda exime del IRPF al 26% de los jubilados isleños

El PP aireó ayer los primeros detalles de la oferta de rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) con la que el Gobierno ha querido replicar a las movilizaciones de los jubilados por la leve revalorización de las pensiones (0,25%): supone que los pensionistas con hasta 17.000 euros de ingresos anuales dejen de tributar, de forma que en Canarias, donde las pensiones son las más bajas del Estado, un total de 254.051 contribuyentes (a fecha de 31 de diciembre de 2017) quedarían exentos de IRPF. Es decir, se suman a la exención que ya aplica Hacienda para los que ingresan menos de 860 euros al mes unos 82.000 isleños.

Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, expuso ayer: "Mariano Rajoy ha eliminado el IRPF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales en catorce pagas); queremos hacer extensiva esa eliminación incluso hasta los 17.000 euros de pensión; es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto".

Si la propuesta que prepara el Ministerio de Hacienda se concreta en los términos que anticipó Maroto, quedarían exentos de pagar el IRPF los jubilados y otros pensionistas que ingresan entre 860 y algo más de 1.200 euros al mes. En esa franja están comprendidas poco más del 26% de las algo más de 312.000 pensiones que se cobran en el Archipiélago. No obstante, el alcance económico de la rebaja fiscal dependerá, entre otras, de las circunstancias familiares de cada contribuyente.

En toda España hay ya unos 6,1 millones de pensionistas exentos del pago de IRPF por no superar los 12.000 euros anuales, según la Seguridad Social. Si se aumenta el mínimo exento hasta los 17.000 euros al año, alrededor de 1,1 millones de pensiones, se librarían del impuesto sobre la Renta y se podrían ahorrar alrededor de 1.500 euros al año para los que perciban prestaciones de 17.000 euros al año.

Más beneficiarios

Uno de los aspectos que no detalló ayer Javier Maroto es si esa rebaja del IRPF está pensada sólo para los pensionistas o también para los asalariados y autónomos en activo. En principio, la reforma que el PP concertó con Ciudadanos de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 suponía eximir del impuesto a todos los contribuyentes con rentas comprendidas entre los 12.000 y los 14.000 euros y establecer otras bonificaciones hasta los 18.000 euros, con criterios progresivos (a mayor renta menor bonificación).

Rajoy anunció la pasada semana, durante el debate sobre las pensiones en el Congreso, rebajas fiscales para los jubilados y subidas adicionales en las pensiones más bajas y en las de viudedad. El Gobierno ha supeditado esas mejoras a que se produzca un acuerdo político para aprobar las cuentas públicas para 2018.

En ese sentido, Maroto incidió ayer que habrá un "gesto clarísimo y merecido" hacia las viudas, con una subida de las pensiones de viudedad que "va más allá de lo que estaba previsto". "Vamos a ver lo que da de sí el presupuesto", señaló. Y sobre las pensiones mínimas, indicó que habrá una propuesta para que suban "mucho más de lo anunciado", pero dentro de las posibilidades presupuestarias del Gobierno.

La propuesta, no obstante, es insuficiente para el PSOE "por no decir hiriente". A juicio del secretario de Política Económica y Empleo , Manuel Escudero, "no va a satisfacer la demanda expresada por millones de pensionistas respecto a la revalorización de las pensiones conforme al ïndice de Precios al Consumo (IPC)".

El socialista sostiene que el Gobierno del PP "intenta construir esta solución parcial a partir de su acuerdo con Ciudadanos". Una medida que ya era "manifiestamente insuficiente", subraya, puesto que alcanzaba tan solo a medio millón de pensionistas. Por eso cree que ahora amplían la medida hasta cubrir con la exención de declarar el IRPF a los pensionistas en el tramo de 12.000 a 17.000 euros. Y no obstante al nuevo planteamiento la medida sigue siendo insuficiente, puesto que solo beneficiará a un millón de pensionistas, en torno al 11% del total de jubilados.