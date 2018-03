Los pensionistas canarios piden el apoyo de trabajadores y estudiantes para el 17M

Los pensionistas de Canarias han pedido el apoyo de los trabajadores y estudiantes del Archipiélago durante las concentraciones y manifestaciones que tendrán lugar este sábado, 17 de marzo, en las islas en defensa de las pensiones públicas y de su revalorización.

"Tenemos claro que nosotros podemos hacer muchas cosas pero que si no contamos con la clase trabajadora y la clase estudiantil no vamos a ganar. Esta lucha no la vamos a ganar si no contamos con ellos", dijo el portavoz de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas en la isla de Gran Canaria, Blas Padilla, durante una rueda de prensa.

Aquí, añadió esta ayuda es necesaria porque la plataforma que representa no habla sólo de los pensionistas actuales, "que también", sino también de los futuros pensionistas. "Ellos sí que lo van a tener difícil", aseveró.

Padilla hizo especial hincapié en que los jubilados han iniciado las movilizaciones y que no van a parar. "La calle no se va a vacíar --añadió-- de lucha y de movilizaciones".

Con todo, ha señalado que no están peleando solamente para conseguir una revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, sino también por la derogación de las dos reformas laborales realizadas en España durante los últimos años.



Las movilizaciones en Canarias



En concreto, este 17M habrá movilizaciones en distintas islas. Así, en Las Palmas de Gran Canaria habrá una manifestación que comenzará a las 11.00 horas en el Parque de San Telmo y que concluirá en la Plaza de la Feria.

En Santa Cruz de Tenerife también habrá una protesta que dará inicio a las 11.30 horas en la Plaza Weyler.

Además, en La Palma, a las 12.00 habrá una recogida de firmas y reparto de octavillas en centros de salud y calles céntricas.

En La Gomera habrá una concentración a las 11.00 y en El Hierro a las 12.00 horas, en ambos casos ante las direcciones insulares de la Delegación del Gobierno.

Mientras, en Lanzarote habrá una concentración a partir de las 12.00 horas ante la Dirección Insular de la Administración del Gobierno en Arrecife y en Fuerteventura será a las 11.30 horas en la Plaza de la Iglesia de Puerto el Rosario.