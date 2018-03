Roig activa el comercio por internet aunque su futuro "aún no se sabe"

Mercadona ha elegido Valencia para iniciar su aventura empresarial en el canal de comercio electrónico. Será durante el segundo semestre de 2018 y no llegará a otras ciudades hasta 2020 "si todo sale bien". Roig, quien no teme al gigante del sector tecnológico Amazon -que ya distribuye productos frescos en Madrid y Barcelona- recordó que este canal de ventas sólo representa un 1% de su cifra de negocio y "nadie sabe cuál es su futuro" en las ventas de frescos. No entró a valorar la posición de otros competidores. "Que cada firma haga lo que quiera".

Mercadona prevé tener la nueva web para venta online en el segundo semestre de 2018 aunque al principio solo se va a usar en València capital como "laboratorio" de pruebas, y tendrá el mismo surtido que en la tienda física. Un proyecto en el que prevé invertir 20 millones de euros.

En cuanto a los avances en su trasformación digital, al frente de la que está la hija del presidente de Mercadona Juana Roig, ha firmado con el líder del mercado en software de aplicaciones de negocio, SAP, un acuerdo durante cinco años con el objetivo disruptivo de transformar y mejorar los procesos de la mercantil.

Dentro de estos avances tecnológicos se encuentra el desarrollo del proyecto de Mercadona online, cuya fase de inicio en laboratorio en algunos distritos valencianos se realiza paralelamente a la construcción de una nueva web y aplicación móvil, así como la de un almacén propio (llamado colmena) para el reparto en la ciudad de Valencia, con vehículos específicos (furgonetas) de tres temperaturas (para productos secos, refrigerados y congelados) especialmente diseñados para Mercadona. Es un proyecto para "probar y aprender", convencidos del potencial que tiene para satisfacer muy bien a sus clientes y hacerlo rentable.