"Sorprende la manera tan populista con que se manejan las cosas en Canarias"

Carlos Jiménez es el hombre fuerte de Lopesan en Punta Cana. Lleva viviendo aquí 20 años y, por tanto, es también quien más de cerca conoce los pasos que se han dado para la construcción del nuevo hotel que la compañía canaria inaugurará a mediados de año. No hay frenazo en el Caribe, mientras critica que en Canarias se adopten "maneras populistas" que restan potenciales empleos para una industria que califica de "limpia" con el medio ambiente.

¿Cuántos años en República Dominicana?

Desde 1998, el momento en que arrancó este destino.

¿Cómo llegó aquí?

A través del Grupo Barceló, el primero español que entró con fuerza al Caribe, de la mano de la nueva generación, Simón Barceló. Querían hacer lo que ahora hace el Grupo Lopesan, crear diferentes divisiones, como la de América. De alguna manera se vieron forzados por las limitaciones que tenían en Palma.

¿Cuándo saltó al Grupo Lopesan?

Tuve la suerte de que eso ocurriera en 2006, en el momento en que, a través de una de sus filiales, IFA Hotels, compran este hotel [el IFA Villas Bávaro], que pertenecía a Barceló.

Suficiente tiempo aquí como para medir el momento en que se encuentra República Dominicana como destino.

Punta Cana tiene un ascenso muy constante desde 1998. Hasta hace poco eran solo compañías españolas las que invertían aquí. Las americanas que lo intentaban fracasaban por los estándares que marcaban y la comercialización tan cerrada. Los españoles se dieron cuenta de que tenían un filón por su capacidad para tomar decisiones rápidas. En media hora somos capaces de cambiar una tarifa. Esa y otras aptitudes nos convierten en reyes y señores del destino. Evidentemente eso no podía durar para siempre. Ellos se metieron en esa misma dinámica y ahora se están metiendo otras compañías como canadienses, norteamericanas... lo que ha hecho que se sienta mucho más el crecimiento del destino.

¿En qué medida?

A un ritmo de en torno a 2.000 o 3.000 habitaciones anuales.

¿Por qué sucede esto?

Hasta el momento el grueso de Lopesan ha estado en Canarias. He compartido mucho despacho con ellos y sorprende la manera tan populista con que se manejan las cosas en el Archipiélago. Realmente no se está mirando por la gente, no se está fomentando la creación de empleo ni se está fomentando una industria limpia como el turismo. Se está abandonando y se opta por fastidiar a los ricos o a los empresarios por el solo hecho de fastidiarlos. No se dan cuenta de que al final todas las familias lo que quieren es comida y trabajo todos los días.

¿República Dominicana está mejor en ese aspecto?

Tenemos una tasa de paro del 0%. Todos los hoteles siempre necesitamos empleados. Hasta tenemos problemas para encontrar personal.

Pero si uno de los principales problemas de este país es el empleo.

Una cosa es que no quieran trabajar. Es difícil de entender, porque parte de una cuestión cultural. Lo norma es que uno trabaje y sean tres los que vivan de ese sueldo. A día de hoy tengo una carencia de cerca de cien empleados; Barceló, de unos 200, Meliá, de otros 70, y así podríamos seguir. Existe el pleno empleo en este sector turístico.

¿Le preocupa que alguien se ofenda con estas declaraciones?

El problema es de quienes se mueven en políticas populistas. No es como lo de los independentistas en Cataluña, no tiene sentido por ningún lado, pero venden muy bien que España lo hace todo mal y estarían mejor solos. Aplicar políticas populistas es muy fácil, pero se estrellan contra la realidad. El turismo es limpio, sobre todo si se hacen las cosas bien y se tienen en cuenta las experiencias pasadas. El entorno debe cuidarse siempre.

¿De qué manera preservan las autoridades dominicanas el medio ambente?

Lo primero que les favorece es el gran tamaño de las propiedades. En Isla Margarita (Venezuela) puedes encontrar un hotel de 70 habitaciones con una casita de pobre al lado. Lo que se ha hecho en República Dominicana tenemos la suerte de contar con esos grandes terrenos.

¿Y cómo pueden atender las fuertes demandas de, por ejemplo, agua?

Nosotros somos autosuficientes, somos los que traemos el agua. Es nuestro asunto.