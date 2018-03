Tenerife contará en invierno con cinco nuevas frecuencias desde Alemania

Tenerife ha iniciado este miércoles su participación en la ITB de Berlín y ha confirmado cinco nuevas frecuencias hacia la isla para la próxima temporada de invierno desde los aeropuertos alemanes de Paderborn, Leipzig y Dusseldorf operados por la compañía Small Planet Airlines, que también tiene previsto aumentar una frecuencia con Amsterdam.



La isla ha recibido también la mañana de este miércoles 7 d emarzo el premio Golden City Gate dentro de la International Tourism Film and Multimedia Competition de la ITB por dos de sus vídeos promocionales: uno sobre la gastronomía de Tenerife y el otro sobre Tenerife Film Commission.



El vicepresidente y consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, ha destacado la importancia de estas nuevas frecuencias "porque permitirán incrementar la oferta de plazas aéreas en un momento delicado tras la quiebra de las aerolíneas Niki y Air Berlín".



Bernabé explicó que la conectividad con Alemania es estratégica para la isla porque a través de los aeropuertos alemanes no solo viajan residentes en ese país, sino también de otros limítrofes como Austria y Holanda. "El mercado alemán mantiene una previsión de capacidad regular de llegada de un +0,7%, lo que nos hace ser moderadamente optimistas", indicó el consejero.



Destacó que este incremento es positivo, teniendo en cuenta la salida de Niki del mercado, lo que supone no contar con 54.054 plazas de llegada de esta aerolínea respecto al verano anterior. No obstante, compañías como Condor (+34,9%), Eurowings (duplica), Germania (+77,4%), Norwegian (+5,2%) y Ryanair (+20,9%) han mejorado significativamente su capacidad, cubriendo el hueco dejado por Niki y Air Berlin.



En la actualidad, Tenerife mantiene conexión directa con 23 aeropuertos germanos, como los de Dusseldorf, Frankfurt, Múnich, Berlín, Hamburgo o Colonia. Ya en la temporada de invierno 2017/2018 se habían abierto hasta ocho nuevas conexiones con la isla, a las que se suman otras cinco ya previstas para el verano de este año. Premio Golden City Gate



En relación al premio Golden City Gate, Bernabé dijo que supone "el reconocimiento a los esfuerzos que se desarrollan en promoción de la isla, en este caso, a través de unas piezas audiovisuales que muestran algunos de los principales atractivos de Tenerife de una manera atrayente y con gran calidad".



Uno de los vídeos premiados es el referido a la gastronomía de Tenerife, titulado Memories of a destination, y el otro, el de Tenerife Film Commission titulado Where? Tenerife. "Ambos, contados de una manera sugerente, fresca y original, logran captar la atención de quien los visiona", destacó el consejero.





La gastronomía de Tenerife te transporta...Where? TenerifeLaestá integrada por más de 40 empresas asociadas a Turismo de Tenerife, los ayuntamientos de Arona, Adeje y Puerto de la Cruz y la patronal hotelera Ashotel, incidirá durante los días de feria en los principales atractivos turísticos en este mercado, como son el clima y la diversidad, entre otros.La representación isleña mantendrá unas 40 reuniones de trabajo en la ITB con turoperadores, agencias de viajes, medios de comunicación generalistas y especializados y líneas aéreas, tanto de Alemania como de otros mercados de interés para Tenerife. Golf Globe, Small Planet, RTK, Germania, Thomas Cook, Norwegian, Holidey Chek, TUI Fly o Primera Group, son algunas de ellas.