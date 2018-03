Marruecos defiende su legitimidad para incluir al Sáhara en sus acuerdos

Marruecos sostiene que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el convenio pesquero de Bruselas y Rabat no pone en duda la legitimidad política del Estado ribereño para firmar acuerdos que incluyan al Sáhara. La justicia europea dictaminó hace un par de días que el protocolo de pesca entre ambas partes era válido porque éste no se podía aplicar al territorio saharaui y a sus aguas adyacentes. El Gobierno marroquí considera que en su sentencia el tribunal europeo "solicita indirectamente una simple mención" en los futuros acuerdos al entender que "lo que no está explícitamente mencionado no puede ser deducido". El fallo del TJUE, a juicio de Marruecos, abre la vía a un nuevo acuerdo que dé continuidad al protocolo vigente y en el que la inclusión del Sáhara debe formularse de forma explícita.

El abogado general europeo, Melchior Wathelet, aconsejó a principios de enero que el convenio de pesca de la UE con Marruecos fuese declarado inválido porque, a su juicio, violaba el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Su decisión no es vinculante y la justicia europea finalmente avaló el acuerdo, si bien especificó que el convenio es aplicable a las aguas bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos. "El territorio del Sáhara Occidental no está comprendido en el concepto de territorio de Marruecos", recoge el fallo, que también especifica que " la expresión zona de pesca marroquí no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental".

La organización Western Sahara Campaign (WSC) denunció que el acuerdo de pesca perjudicaba los derechos del pueblo saharaui ante la justicia británica, que pidió al Tribunal de Justicia de la UE que se pronunciase sobre si el acuerdo era válido a la luz del Derecho de a Unión y del Derecho Internacional.

La sentencia del TJUE supuso un varapalo para la flota canaria que faena en el banco sahariano y que obtiene de esa actividad un "complemento perfecto" para su economía. En total son doce los barcos con base en el Archipiélago que pescan en estos momentos en esa zona -en en su mayoría túnidos-, pese a que son más los que cuentan con autorización para acudir hasta la costa vecina.

El próximo lunes los pescadores afectados y el Ejecutivo regional se reunirán en la sede de Presidencia del Ejecutivo regional de la capital grancanaria para buscar de forma conjunta soluciones o alternativas y presentar, después, las demandas del sector ante el Ministerio de Pesca. El consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó tras conocer la decisión de la justicia europea que el nuevo escenario compromete el futuro de los buques que faenan en el banco sahariano. Por sus dimensiones, indicó, no están preparados para ir más al norte o más al sur a faenar.

El ministro marroquí de Agricultura y Pesca, Aziz Akhannouch, destaca que el TJUE no haya respaldado al abogado general europeo y que no otorgue ningún papel al Frente Polisario. "La actividad pesquera continuará hasta el final del periodo previsto en el acuerdo -que caduca el próximo 15 de julio- por lo que estamos dentro de los plazos razonables para iniciar las negociaciones para el futuro", esgrime. Desde el Gobierno marroquí se asegura que el Polisario "y su mentor argelino buscaban mediante este veredicto lograr un estatus para una entidad inexistente. No han logrado su objetivo. Nada en este nueva sentencia del TJUE, después de la de finales de 2016 sobre el acuerdo agrícola, hace mención de esa entidad quimérica, que busca, en vano y desde hace mucho tiempo, hacerse pasar por el representante exclusivo de la población saharaui".

El 21 de diciembre de 2016 la justicia europea dictaminó que el convenio agrícola suscrito entre Bruselas y Rabat también era válido porque, usando la misma argumentación que ahora, no se podía aplicar en el Sáhara Occidental.

El mismo día en que se emitió la sentencia relativa al protocolo de pesca, la UE y Marruecos dieron a conocer una comunicado conjunto en el que manifestaron su predisposición de continuar, proteger e incrementar su cooperación estratégica, en la que se incluye también el ámbito pesquero. La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y el ministro marroquí de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional, Nasser Bourita, coincidieron en "seguir fortaleciendo su diálogo político y proteger la estabilidad de sus relaciones comerciales".