Repsol vende el 20% de Gas Natural a CVC por 3.816 millones de euros

Repsol ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación del 20,072% en el capital de Gas Natural a Rioja Bidco Shareholdings, una sociedad controlada por fondos asesorados por CVC, por un importe total de 3.816,31 millones de euros, una operación que reportará a la petrolera plusvalías de aproximadamente 400 millones de euros.

En concreto, Repsol se desprenderá de un paquete de 200,85 millones de acciones de Gas Natural a un precio de 19 euros por título, según ha informado la compañía presidida por Antonio Brufau a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, el precio acordado por Repsol con CVC para la venta de esta participación supone una prima del 4% sobre el precio de cierre de cotización de ayer de las acciones de Gas Natural Fenosa (18,28 euros) y el mismo precio que abonó hace más de un año y medio GIP a la petrolera por la compra del 10% en la gasista.

El cierre de la operación está supeditado a la obtención en un plazo no superior a seis meses, desde la firma del contrato, de la autorización de las autoridades competentes en México, Corea del Sur, Japón y Alemania a la operación de concentración que en dichos mercados supone la venta.

Además, debe contar con la no oposición, expresa o tácita, del Banco Central de Irlanda en relación con la adquisición indirecta de una participación significativa en la entidad Clover Financial & Treasury Services Ltd. en el mismo plazo no superior de seis meses.

Asimismo, está condicionada a la firma por CVC de un contrato entre accionistas con Criteria Caixa y GIP III Canary 1, los otros dos socios mayoritarios de Gas Natural Fenosa, no más tarde del 22 de marzo, así como al nombramiento, no más tarde de la fecha de cierre de la compraventa, de tres personas designadas por la sociedad del fondo británico como miembros del consejo de administración de la gasista, en sustitución de los tres representantes con los que actualmente cuenta Repsol en el máximo órgano de gobierno.

Este traspaso en el accionariado de Gas Natural Fenosa, que dejará en manos así de dos fondos de inversión el 40% de su capital, se produce en un momento de cambios en el grupo energético, después del relevo en su cúpula con el nombramiento de Reynés como nuevo presidente ejecutivo, sucediendo en el cargo a Isidro Fainé, y la salida de Rafael Villaseca como consejero delegado.

Criteria Caixa se mantendrá como el principal accionista de Gas Natural Fenosa, con una participación del 24,4%, seguido ahora de CVC y GIP, que cuentan cada uno con el 20% del capital. Sonatrach es el cuarto máximo accionista con un 4%.

El fondo CVC es un clásico inversor en el mercado español, donde actualmente está presente en el capital de compañías como CLH, donde es el primer accionista con un 25%, Cortefiel, Deoleo o Vitalia Home, además de haber pasado por Abertis, El Árbol o el operador R, entre otras.

El desembarco de CVC en el capital de Gas Natural le permitirá influir en el plan estratégico que tiene previsto elaborar la gasista de la mano de su nuevo primer ejecutivo en el primer semestre de este año.

Fin a una larga relación de Repsol con Gas Natural

La salida de la petrolera del capital de la gasista pone fin a una relación que se remontaba a 1991, cuando se constituyó Gas Natural SDG, fruto de la fusión entre Catalana de Gas y Gas Madrid y de los activos de distribución de gas canalizado aportados por Repsol, entonces todavía perteneciente al Instituto Nacional de Hidrocarburos.

La marcha total de Repsol de Gas Natural Fenosa era un secreto a voces desde que la compañía confirmó el pasado mes de enero que había recibido "muestras de interés" de diversos inversores, entre los que se encuentra el fondo CVC, por su participación del 20% en la gasista.

Ya en septiembre de 2016, Repsol dio el primer paso en su marcha de Gas Natural Fenosa cuando, junto a Criteria Caixa, acordaron la venta de un 20% de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense GIP por unos 3.802 millones de euros mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendió de un 10% del capital.

Esta operación ponía además fin al pacto parasocial para el control conjunto de Gas Natural Fenosa suscrito en enero de 2000 entre Repsol y La Caixa.

Desde entonces, Repsol ya había dejado claro que esta participación en Gas Natural Fenosa había dejado de ser considerado el activo estratégico de siempre para pasar a ser "un activo más, sometido a cualquier tipo de reflexiones en todo momento". "No tenemos ninguna fidelidad a ningún activo", señaló el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en la pasada junta de accionistas de la compañía.

Repsol, que presentará la próxima semana sus resultados de 2017, actualizará en esta primera mitad del año su plan estratégico, que lanzó en octubre de 2015 y que está vigente hasta 2020, con el fin de adaptar su 'hoja de ruta'.